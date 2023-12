Neuquén La Mañana Drama El drama de Lilia y su hija con discapacidad: "Si pagamos el alquiler, no comemos"

Lilia es una mamá jubilada que pide por favor que alguien del Estado la ayude a pagar el alquiler porque no le alcanza. Tiene una hija con discapacidad.







Imagen ilustrativa

Lilia es una mamá jubilada a cargo de una hija con discapacidad desde que nació. Donde están viviendo, ya no pueden estar; y no pueden afrontar los nuevos valores de mercado. "Si pagamos el alquiler, no comemos", aseveró.

Dice que cobra una jubilación y la pensión de su hija, pero la suma de los dos ingresos no alcanza a cubrir lo que sale el alquiler, ni siquiera de un monoambiente. Además, la joven con discapacidad que tiene a su cargo depende de una silla de ruedas, de modo que hay barreras físicas y arquitectónicas concretas que impiden su acceso a distintos inmuebles que se ofrecen.

Los dueños de la vivienda que alquilan le tuvieron mucha paciencia, pero ya le pidieron el lugar y de ahí se tiene que ir. "Pagar otro se me va a hacer muy complicado. La venimos luchando hace mucho tiempo, golpeamos muchas puertas y no hubo respuesta. Necesito un lugar que yo pueda pagar y pueda ser reconfortable para mi hija. Alguien que pueda escuchar, me llame a mi telefono celular o vaya a mi casa, donde estoy viviendo", expresó, en declaraciones a LU5.