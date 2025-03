El drama de los padres del bebé que murió en el hospital: "No podemos volver a casa, la quieren incendiar"

"Nosotros no tenemos nada que ver con lo que le pasó a nuestro hijo. Él estaba con su mamá cuando se descompensó , yo estaba trabajando y ella lo llevó al hospital. Si nosotros tuviéramos algo que ver, no lo hubiéramos llevado al hospital para que lo atiendan", afirmó.

Fue la Fiscalía quien informó el mismo martes sobre el deceso del bebé, y según precisaron, ordenaron que se realice una autopsia para poder confirmar la causa. Según los resultados, no se precisó qué o quién sería el causante, por lo que se solicitaron que se realicen estudios complementarios.

Hasta el momento, hay una firme sospecha que la muerte del bebé podría estar vinculada a alguna enfermedad preexistente. Pero indicaron además que se detectaron signos de un abuso simple, aunque aclararon que no estarían relacionados con la muerte.

"Nosotros no tuvimos nada que ver, no podemos salir ni a la calle para evitar que nos quieran pegar, porque nos dicen de todo, ya es suficiente con el dolor que tenemos, no podemos tener nuestro luto tranquilo, estamos muy mal en este momento", manifestó.

¿Qué sucedió el trágico día?

Gonzalo contó que todo sucedió el martes cerca de las 9 de la mañana, una hora y media después que él salió - a trabajar - la casa en la que vivía junto a su pareja y el bebé. En la casa de al lado vive sus suegros, su cuñada y un cuñado, un menor de edad que estaba con el bebé previo a la descompensación.

"El tío (menor de edad) lo llevó a pasear un rato en brazos al patio, cuando lo trajo estaba llorando, mi esposa lo agarró en los brazos y se descompensó. Salió afuera a pedir ayuda y fue un vecino quien la llevó al hospital en su camioneta".

Primero lo llevaron al hospital Bouquet Roldán donde lo reanimaron porque le había dado un paro cardiaco, ahí le sacaron el pañal para revisarlo y según precisó el hombre- que llegó en ese momento - no notaron nada extraño. A los pocos minutos lo trasladaron de urgencia al Castro Rendón "cuando estaban reanimándolo notaron rastros de sangre en el pañal", afirmó.

"Mi bebé siempre estuvo sano, tenía todos los controles, todas las vacunas, la última vez que lo llevamos al hospital fue porque se había brotado, lo revisaron en todo el cuerpo y estaba bien".

Sospecha de una grave enfermedad y supuesto abuso

Pese a los intentos de los médicos por salvarle la vida, el bebé falleció, pero Gonzalo afirmó que todavía no les pudieron confirmar cuál fue el motivo. "No está claro porque está en investigación, no sabemos qué fue lo que le pasó. El certificado de defunción dice que la causa es indeterminada", dijo.

Y habló sobre la posibilidad de una grave enfermedad. "Nos dijeron también que mi bebé podía tener cáncer al intestino y eso podría haber causado un sangrado. Pero si es así, tengo que hacerle denuncias al hospital porque tenía todos los controles, tiene todas las vacunas, y si estaba enfermo, cómo no se dieron cuenta los médicos", cuestionó.

Respecto a la información de la fiscalía que indicaba que hay sospechas de abuso, el joven cuestionó "eso lo dicen sin hacer ningún estudio ni nada. Nos dijeron que el bebé falleció y a la hora nos dicen que sospechaban que podría haber sido abusado, pero no hay pruebas".

Amenazas y escrache en medio del dolor

Gonzalo admitió que viven horas desesperantes y angustiantes junto a su mujer, a lo que deben sumarle ahora los violentos escraches en las redes sociales. "Todavía no pudimos volver a nuestra casa por todo lo que nos dicen, publicaron nuestras fotos y querían ir a nuestra casa a prenderla fuego, estamos pasando esta situación y nos vienen a causar más dolor sin tener información. También publicaron nuestras fotos y las de mi bebé", lamentó.

Y además indicó que en las redes sociales también dicen que la bebé tenia fractura de cráneo. "No saben el daño que hacen con todo lo que dicen, no saben de qué hablan. Todavía la muerte de mi hijo es indeterminada, no sabemos si fue por abuso o si tenía esa enfermedad".

Ante la posibilidad de que el nene se haya caído mientras estaba con el tío, señaló que "el nene dijo que se había golpeado el piecito y lloró, que por eso se lo había llevado enseguida a la mamá, y cuando se lo entregó se descompensó y cada vez respiraba menos", por eso no descarta la posibilidad que "se lo haya tenido a caballito y s ele haya caído, pero los médicos dijeron que no tenía hematomas pero no le hicieron radiografía ni nada".

Finalmente, el joven dijo que aunque le duele pensar en la posibilidad de que haya existido un abuso, pide que se investigue. "Si a mi hijo le hicieron algo y se llega a confirmar quiero que se haga justicia, haya sido algún familiar o quien sea, se tiene que hacer justicia, quiero lo mismo que quieren los demás".