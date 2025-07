El drama de los sin techo en plena ola polar: el relato del vecino del Alto Valle que duerme en un Hospital

Qué necesita y por qué reniega de su apodo. “Ya me acostumbré a vivir así”, su cruda reflexión.

La ola polar con temperaturas bajo cero no da tregua y los que más la padecen son, sin dudas, los vecinos que carecen de los recursos básicos para combatir el frío extremo. Las personas en situación de calle, los "sin techo", resultan las más vulnerables y viven una pesadilla por el clima hostil en este crudo invierno.

Dormitando en una silla se encontraba cuando LMCipolletti logró su testimonio. Dijo, como resignado a su suerte, que “hace muchos años que duermo en la calle, me acostumbré a estar así” .

Duerme en el Hospital.jpg

Cada tanto, durante la charla, vigilaba del otro lado del ventanal la bicicleta con la que se traslada este hombre de 56 años nacido en Allen, así como también sus modestas pertenencias.

“Necesito ayuda, más que nada una casa. Hay gente buena que me da una mano y otra que no tanto”, contó algo contrariado quien “ya es uno más” del sanatorio para los empleados y autoridades del lugar, que conviven a diario con él, pues también pasaba las noches en el viejo Hospital.

Agradeció al “padre Pancho que suele darme ropa” y reiteró que con una “casita aunque sea pequeña estaría mejor que ahora”. Lo apodan como Loco pero él reniega de ello: "Me hacen pasar como si no estuviera cuerdo porque vivo en la calle, así no reclamo nada...".

No obstante, una alta fuente del Hospital aseguró a este medio que “se lo ha ayudado en todo, incluso una vez le consiguieron una casa y no la quiso. Va y viene. Es como uno más de nosotros”.

El grabador se apaga y Miguel cierra los ojos e intenta dormir un rato ya pasadas las 11. Es que está claro que no descansa bien entre el frío y la falta de comodidades. Como él son decenas los vecinos de la región que viven el mismo drama.

La ola polar no da respiro

Los termómetros se mantienen muy bajo hace días, desde la entrada de la ola de frío polar en la región Patagónica. Temperaturas muy por debajo del cero que afectaron no sólo al Alto Valle de Río Negro, también lo hizo en toda la Patagonia Norte.

Según dio a conocer el INTA Alto Valle, este lunes se registró una temperatura mínima de -13.1 °C, lo que establece un nuevo récord de temperatura mínima para la zona, superando la marca histórica del 30 de junio de 1970 donde se habia registrado -10.5 °C, y los -12.9 °C del 8 de julio de 2007.

La localidad de Mencué, ubicada en la meseta sur de la provincia de Río Negro, Patagonia, amaneció el lunes con una temperatura extrema de -26°C, una de las marcas más bajas del país en lo que va del año. Este fenómeno forma parte de la intensa ola polar que azota gran parte del territorio argentino, con particular crudeza en las regiones patagónicas.

Y este martes el frío no cesó. La ola polar con temperatura bajo cero que azota buena parte del país y se siente con fuerza en la región está provocando incidentes de tránsito debido al hielo que se formó en calles donde quedaron charcos de agua.

El municipio de Cipolletti puso en marcha un operativo a través de la Dirección de Protección Civil para prevenir accidentes. El personal realiza recorridas preventivas en los sectores más riesgosos y retiran el agua, mientras que si llega al nivel de congelamiento ayudan a disiparlo.

Ayelén Quijada, directora del área, pidió a los vecinos que no arroje agua y a los comerciantes no baldear las veredas sobre todo en horas tempranas, "para evitar que los transeúntes tengan accidentes”.