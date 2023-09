El drama de vivir con un hijo adicto al crack: empeñó una bici robada y casi lo matan

Es un problema que ya lleva 25 años, y lo padece toda una familia . Este miércoles visibilizaron el drama que están viviendo porque la situación es límite y temen que en cualquier momento todo termine en una tragedia. Tanto es así que hace pocos días atrás, chicos y padres que avalaron la violencia como forma de resolver el conflicto casi matan a golpes al hijo y hermano que no puede dejar de consumir droga.

" Fueron como pirañas. Chicos y padres. Golpeaban las rejas, golpearon a mi madre. Ella les dijo que iba a conseguir la bicicleta. Pero todos avalaron la entradera. No les importó nada. Agarraron a mi hermano y lo destrozaron a golpes. Cuando mi madre los escucha decir ´sáquenlo para afuera´, llamó a la Policía. Si no llegaba la Policía, hoy estaríamos lamentado otro final. Por eso estamos en esta lucha, la que más la sufre es mi mamá. Queremos que nos den una respuesta. El tema del consumo te lleva a delinquir y a juntarte con gente mala. Su vida corre peligro, la vida de terceros y la vida de mi madre ", expresó angustiada Luciana, su hermana.

Salud Mental Neuquen (1).jpg

En diálogo con LMNeuquén, aseveró que pudieron conseguir la bicicleta y devolverla. "Si no, nos prendían fuego la casa, terrible la situación...hay familias muy complicadas que no tuvieron respeto siquiera por la Policía. Por eso entiendo hoy la seguridad...también resguardan sus vidas", advirtió.

La problemática del crack en Neuquén pisa fuerte y su hermano es una de las tantas víctimas. Su familia pide que una junta médica asuma que es una persona de riesgo para que la Justicia pueda ordenar la internación involuntaria.

"Mi hermano pasó de la marihuana a la cocaína y de la cocaína al crack. Actualmente estuvo internado en un centro de desintoxicación ubicado sobre calle Belgrano donde el paciente puede firmar el alta y retirarse. Por eso no podemos decir que nunca tuvimos ayuda porque no es la verdad. Pero creemos que no es el tratamiento adecuado para él, por la cantidad de años de adicción que tiene", expresó Luciana.

Con cada recaída, en el hospital Castro Rendón le realizan análisis de sangre y otros estudios vinculados al consumo. Luego se lo traslada al centro de desintoxicación que está en Belgrano. Se lo medica y cuando se siente mejor, se puede ir de alta a su casa.

"Mi hermano es una persona super buena. Pero ha llegado a estas cosas -delinquir- por el consumo, porque su cuerpo necesita seguir consumiendo. Es lamentable. Hay una familia bastante angustiada, pero siempre lo hemos acompañado. Mientras podamos, vamos a luchar. La esperanza está de que se cure", sostuvo la mujer.

El lunes volvieron a darle al alta. Todavía está un poco hinchado por la golpiza que recibió; y su familia salió a la calle a pedir ayuda. "Yo le pregunto a los médicos, en este estado ¿Cómo se le puede pedir voluntad?", manifestó Luciana.

Su madre confesó que vive atravesada por la angustia, día a día, "sin saber lo que te puede llegar a pasar".

"Hace 25 años de esto, andamos corriendo de un lado para el otro y no tenemos una solución. Entre el juez y Salud Mental se tiran la pelota", contó la madre.

Lamentaron que personas adictas sean vistas por la sociedad "como lacras" y que no haya un control y seguimiento con asistentes terapéuticos. "Si bien hay tratamientos, en el caso de mi hermano no están funcionando. Y así como mi hermano hay muchas personas", cerró Luciana.