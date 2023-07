El estreno de Barbie causó una "fiebre rosa" en Neuquén

Estreno pelicula Barbie.mp4

Marisol, de 35 años, tuvo una infancia siempre ligada a las muñecas. Aunque no usaba las Barbies para jugar, se dejaba fascinar por todas las opciones de su vestimenta. Las exhibía ya lookeadas en la cómoda de su dormitorio, en un gesto que era siempre admirado por sus amigas y que parece haber motivado su futura vocación. "Me dedico al diseño de indumentaria de bebés y al bordado a mano, y me gusta ver cómo la ropa de las muñecas inspiró diseños en la vida real", aclaró.

Ella fue una de las que organizó un viaje desde su casa de Catriel hasta Neuquén capital, junto a su familia, para poder compartir el estreno con su hija. "Ella nunca jugó con muñecas o a la casita, le gusta estar al aire libre o con su perrita, pero desde que salió el avance de la película me empezó a preguntar por Barbie y los juegos de cuando yo era chica", dijo y reconoció que la icónica muñeca es también una excusa para fortalecer el vínculo con su hija.

Estreno Pelicula Barbie (1).jpg

En 1959, la diseñadora Ruth Handler creó a la muñeca Barbie inspirada en las muñecas de papel que usaba su hija Barbara para ensayar distintos cambios de vestuario. Desde entonces, la indumentaria y la moda siempre estuvieron ligadas al universo de este juguete de Mattel, por lo que no es extraño que el estreno venga acompañado de un furor por vestirse con los tradicionales tonos rosados que popularizó la marca.

Estilos distintos

En Neuquén, la fiebre de Barbie se adaptó a todos los estilos. Desde gorros, vinchas o aros más tímidos a looks jugados con maquillaje exuberante, conjuntos a cuadrillé, batas de felpa y vestidos en rosa chillón. Aunque algunos investigaron sobre el vestuario de la muñeca y salieron de compras para estar listos para el estreno, otros quisieron improvisar. Así fue el caso de Mirko, un joven de Neuquén capital que eligió una remera violeta de su armario para sumarse a la propuesta, a pedido de su novia.

"Ahora ya no se consiguen tanto las muñecas de la marca original, así que mis sobrinas juegan con las mías que son heredadas", dijo ella y agregó que, durante su infancia, tenía a su familia cansada con su fanatismo por la muñeca. Sin embargo, ante el estreno de una nueva película, aclaró que todos sus parientes tienen pensado ir al cine. "Pero vienen el fin de semana, yo lo traje a él porque quería venir al estreno", explicó.

Estreno Pelicula Barbie (9).jpg

Desde Cinemark alentaron el fenómeno por la película en Neuquén con pochoclos teñidos de rosa y propuestas de realidad aumentada para ver en vivo el auto de Barbie. Los propios empleados del cine usaban ropa a tono, y trabajaban para agilizar el acceso a las salas a partir de la alta demanda que tuvo el estreno en plenas vacaciones de invierno.

Ivana, de 33 años, también atravesó una infancia ligada a Barbie, que hoy revive junto a su hija de cinco años. Este jueves, salieron muy temprano desde Caviahue para llegar al cine de la capital y así poder ver juntas la película. Aunque no nació en un contexto de tendencia de la muñeca, la pequeña Lola heredó de su mamá sus rasgos coquetos y el amor por el color rosa. Este jueves, esperaba ansiosa para ingresar a la sala y ver un film que ya generó debates en redes sociales porque propone lecturas más complejas que las del cine infantil.

Estreno Pelicula Barbie (7).jpg

El fenómeno cultural de este estreno evoca también esa dualidad que marcó la historia de Barbie, entre los gestos superficiales o vanidosos y una lucha por el empoderamiento femenino. "Para mí el mensaje de Barbie es que siempre podés ser quien vos quieras ser", dijo Evelyn, una neuquina de 20 años que armó su outfit con esmero para la ocasión y que aseguró que este ícono de la cultura popular va más allá de una cabellera rubia o de ropa de color rosa.

La joven, a la que todos apodan "rosita" por su fanatismo por el universo Barbie, aclaró que ya vio todas las películas referidas al tema, aunque siempre elige las que muestran el costado más empoderado del personaje. Así, aprecia su perfil más fuerte e independiente, que marca desde hace décadas una huella en distintas generaciones.

barbie pelicula cine

Cuando surgió en 1959, Barbie fue la primera muñeca en mostrarse como una adulta esbelta e independiente que rompía barreras para las mujeres al presentarse con traje de astronauta, médica o veterinaria. A lo largo de los años, tuvo que evolucionar para reflejar cambios sociales y culturales. Por eso, Mattel se esforzó por hacer que la línea de muñecas sea más inclusiva, presentando diversidad en los tonos de piel o los tipos de cuerpo.

Aunque nunca estuvo exenta de críticas, Barbie es un ícono indiscutido en la cultural popular y el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Goslin parece confirmarlo. En Neuquén, las funciones congregaron a los fanáticos y también a aquellos que sólo reconocen a la muñeca por su pelo rubio y el color rosa. Por moda, por nostalgia o por un verdadero interés en el mensaje del film, ninguno quiso perderse el estreno.