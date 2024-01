"El farmacéutico estudio para preparar el medicamento, no para bajar cajitas"

Además, contó que hicieron una presentación en Buenos Aires de una medida cautelar en tribunales, y están a la espera de "que se expida la justicia porque hay dos artículos de DNU que perjudican mucho la salud de la población y a los farmacéuticos en particular".

Uno de los puntos que indicó Quesada se relaciona con la venta de medicamentos por fuera de las farmacias. Con el DNU, se retira la obligatoriedad de dispensar medicamentos de venta libre exclusivamente en esos establecimientos. Además, se elimina la prohibición de poder instalar consultorios médicos u odontológicos anexados a la farmacia y de que un farmacéutico sea director técnico de más de una farmacia a la vez.

recetas famarcias medicamentos

"El único responsable profesional de salud que sabe de medicamentos es el farmacéutico. El farmacéutico estudio en la universidad para preparar el medicamento, no para bajar cajitas, entonces sabe preparar el medicamento, sabe sus efectos adversos", remarcó Quesada con respecto a la venta libre de medicamentos en cualquier establecimiento.

Al respecto, la presidenta agregó que "detrás de cada empleado tiene que haber un farmacéutico, en caso de que una persona necesite hacer alguna consulta. No puede haber un farmacéutico cada 4 farmacias".

Por otro lado, mediante el DNU se habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio; interpretando que un medicamento de venta libre no es un medicamento, es decir, un producto farmacéutico que debe respetar debidas condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y cuya administración responde a la de cualquier otro medicamento, que consumido en dosis inadecuadas puede causar gravísimas consecuencias a la salud de las personas.

"Es un DNU redactado muy apresuradamente por personas que no tienen conocimiento en esto. No pueden permitir que un medicamento sin receta se venda en cualquier lado, está fuera de la ley. Nuestra ley nacional, porque aún no tenemos ley provincial, ojalá en algún momento se dé, pero Neuquén adhiere a la ley nacional y allí se indica que está fuera de la ley lo que dice el DNU", finalizó la profesional.