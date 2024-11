El flamante Defensor del Pueblo del Neuquén adelantó su agenda de prioridades

Gustavo Pereyra , flamante defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén , elegido el jueves por el Concejo Deliberante, se apresta a asumir el cargo y adelantó algunas de las prioridades que tendrá en sus funciones. Por lo pronto, anticipó que no pretende ser “ un estorbo para las gestiones de administración y que nos pongamos todos a empujar del carro, porque la gente lo que quiere es sus problemas resueltos y que no se avasallen sus derechos”.

Pereyra, cuya fecha de asunción todavía no fue comunicada oficialmente, indicó que “una vez allí, analizaremos las problemáticas de mayor demanda y trataremos de que el funcionamiento sea dinámico, que acompañe a la ciudadanía”.

Gustavo Pereyra, subsecretario de Seguridad de la Provincia de Neuquén.

El funcionario prometió “mediar en aquellos conflictos que tienen los vecinos, entre ellos los vecinos con comercios, con empresas y vecinos con vecinos. Hay una temática a defender como derecho colectivo, que es la ambiental”.

Alcances de la gestión

“La Defensoría no debe resumirse a lo que dice la propia ordenanza que reglamenta sus funciones y sus misiones, tiene que atender absolutamente todas las demandas de la población y, en todo caso, acompañar en esa demanda, ante los organismos respectivos más allá de sus competencias desde la propia Defensoría”, subrayó en declaraciones radiales.

Pereyra sostuvo que “haremos una agenda de prioridades y en función de eso trabajaremos con los funcionarios. Mi aspiración es que la gente encuentre en la Defensoría, un espacio donde ser acompañado ante sus reclamos, ante la violación de sus derechos. La Defensoría tiene que trabajar con todas las administraciones”.

ON -Defensoria del Pueblo (2).jpg Omar Novoa

Respecto de sus vínculos con dirigentes barriales, declaró que “con los vecinalistas he tenido contacto a lo largo de estos años, he estado trabajando algunas temáticas que me han ido a ver, así que, con la mayoría tengo contacto. Hay algunos nuevos que recién han empezado su función, no los conozco, pero bueno es mi obligación ir a sus terrenos, a sus barrios y conversar con ellos las temáticas que preocupan, y resolverlas en conjunto”.

Tuvo también algunas definiciones vinculadas con temas de la actualidad local. Al respecto dijo que “el predio del Parque De Nevares es de la comunidad de Neuquén, históricamente, más allá de que el responsable de la administración de esas tierras recayera hace más de cien años en la administración nacional, esas tierras son del pueblo de Neuquén”.

Relación con el municipio y con Provincia

“Vamos a acompañar las gestiones que hagan las administraciones provincial y municipal sobre esta temática, sino también de la propia Defensoría, instaremos ante todas las autoridades posibles que esas tierras pasen al manejo de la Municipalidad de Neuquén, incuso recurriendo a la Justicia si es necesario. Apelo al sentido común, a la responsabilidad del gobierno nacional, en este caso, en que no se tenga que llegar a este punto de discutir y dirimir si esas tierras son o no de la ciudad de Neuquén. Debe existir la madurez necesaria de todos los actores para que esas tierras pasen a ser parte de la administración de la Municipalidad”, dijo.

Respecto del defensor adjunto, señaló que “en el caso de (Emanuel) Guagliardo, tuve un contacto con él, aspiro a que, como gente adulta y madura coincidamos en el curso que debemos darle al tratamiento de las temáticas de la Defensoría y que, con absoluta responsabilidad la llevemos adelante”.

“No creo que tenga que nombrar un adjunto de mi confianza. Toda persona que se dedique a trabajar, que tenga conocimientos, dedicación y responsabilidad, merece las oportunidades, se las voy a dar a todos los empleados de la Defensoría, incluido a quien hoy está haciéndose cargo de los problemas de la gente. Llegado el caso y a tener una agenda distinta de temas y no coincidamos en algunas cosas estableceré y le pediré un paso al costado, pero ese no es mi estilo. Mi estilo es conciliador en el marco de lo razonable y aspiro a que podamos llevar una buena relación porque la gente no se merece que seamos mezquinos en cuanto a nuestra entrega en cuanto al trabajo”, puntualizó.