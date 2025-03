El gaucho del Banco Nación que recorrerá a caballo 1500 kilómetros del Alto Valle a la tumba de su padre

image.png Dante tardará casi dos meses para llegar a destino y rendirle homenaje a su padre

No pudo realizar la proeza cuando se cumplió una década de uno de los días más tristes de su vida e intentará conseguirlo ahora que ya se aproximan los 15 años sin el hombre que tanto lo marcó, el que lo crió, educó, amó y le transmitió la pasión por los pingos y el respeto a la tradición y las costumbres.

Previamente pasará por Hásenkamp, el entrañable sitio fundado por alemanes en el que vive su madre y una de sus hermanas. Hasta allí hay poco más de 1400 kilómetros y los restantes serán hacia la sepultura de su papá.

Como será de exigente la travesía que llevará dos caballos, que se alternaran el traslado del vecino que pretende que los animales “puedan descansar incluso mejor que yo”.

image.png Serán casi dos meses para recorrer 1500 kilómetros.

“Un día montaré uno y al otro día el otro. Se llaman Apóstol, un picazo oscuro patas blancas de 13 años y el otro Erán -un rosillo- que en hebreo significa discípulo. Dos fenómenos, me los cuida un amigo Diego Chandi en su campito en Ferri”, señala al compartir su increíble aventura con LM Cipolletti.

Ya cuenta en su haber con cabalgatas a Chimpay junto a “gente del Valle”, a San Ignacio, a Catriel, pero ninguna “de esta magnitud”.

Irán a despedirlo con el alma este domingo a las 7 su esposa Lucía y su hijo Ayrton. También tendrá el apoyo moral desde Buenos Aires de su otro descendiente Augusto, que estudia en Capital Federal.

image.png Al llegar a su pueblo, lo embargará la emoción.

Y a su paso, en cada pueblo será recibido por generosos vecinos que le darán alojamiento y toda la calidez típica del interior profundo. “Comida no tanto porque me encargué de ir antes a llevar alimentos y alfalfa para los caballos así no se ponen en gasto, demasiado grande es su ayuda y lo agradezco de corazón”, reconoce el gesto de los lugareños que cruzará en su extenso camino.

“En todo el trayecto voy a notar la generosidad de los vecinos y si tengo que armar la carpa en algún lado para dormir, también vamos preparados en ese sentido”, avisa el audaz hombre que “siempre ando a caballo al costado de la ruta 151, antes también por la 22 pero ya no se puede más por ahí. También me pueden ver por los caminos vecinales”.

Y a su arribo al destino el recibimiento será conmovedor, pues “ya me llamaron varios medios de Entre Ríos, se está armando una movida hermosa”.

La historia de vida del gaucho del Nación

Se crió en el campo y llegó a Neuquén hace 38 años casi de casualidad. “Salí de la colimba en el 81 y me fui a Buenos Aires, trabajé 6 años en el Banco Nación de allá, pedí un traslado y la verdad que no conocía Neuquén aunque andaba con ganas de aventurar. Prefería en ese momento Ushuaia pero me dijeron por qué no pedís Neuquén, una ciudad progresista. Y acá estamos, muy contento, no me arrepiento de la elección”, indica sobre las vueltas de la vida que lo trajeron a la región.

Vivió en su infancia rodeado de caballos y animales pero cuando falleció su padre decidió recuperar esa vida gauchesca. “Empecé acá cuando murió papá, es que iba a mis pagos y pasaba por el galpón y encontraba bozales, rebenques… Me los traje al principio de recuerdo y de la noche a la mañana, me dije por qué no empezar… Más allá de que solía ir a las jineteadas, retomé con todo. Mi crianza fue muy de campo, netamente tambera”, explica en su hermoso relato.

image.png La sede céntrica del Nación neuquino donde trabaja Dante.

Será sin dudas emocionante el abrazo con su madre Yolanda. También el reencuentro con sus hermanos Blanca, Silvia y Humberto en el pueblo entrerriano fundado por alemanes. Y finalmente sí volverá en vehículo y Apostol y Eran quedarán descansando allá “un par de meses nomás, porque la idea es que me acompañen hasta mis últimos días”.

“Voy solo pero es un decir, en el Banco tengo todo el apoyo, el acompañamiento familiar y de muchísima gente. Parafraseando a Argentino Luna, hago la travesía solo pero llevo un montón de paisanos, amigos y compañeros de trabajo conmigo”, culmina el gaucho del Nación. Una Nación, justamente te apoya Dante. ¡Dale para adelante! que el viejo estaría orgulloso y desde el cielo te guiará. En el nombre del padre...