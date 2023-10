El gobierno neuquino recibió más ofertas que la deuda en letras que buscaba colocar

Según informó el Ministerio de Economía, por estas emisiones Neuquén obtuvo 50 ofertas por U$S 102.310.474 y adjudicó, comprimiendo tasas en la oferta pública U$S 100 millones.

A su vez, por la emisión de la Letra en pesos Dólar Link obtuvo 219 posturas por U$S 1.681 millones, y adjudico U$S 18.575.000 con una sobre oferta de 90 veces lo que buscaba la provincia.

El resultado final fue de $ 6.500.000.000 (U$S 18.575.000) para la Letra Dólar Link a tasa “0” a 24 meses y U$S 100.000.000 para la Letra Dólar MEP a tasa 9,45% a 30 meses.

La emisión tuvo al Banco Provincia de Neuquén (BPN) como organizador principal, al Galicia y Macro como coorganizadores, y un consorcio de colocadores compuesto por los bancos Patagonia, COMAFI , Galicia, Macro, y BST, y las ALyCS ADCAP, BALANZ, TPCG y COCOs CAPITAL.

Deuda

La iniciativa de la emisión surgió en el marco del proceso de transición de gobierno provincial entre el actual gobernador actual Omar Gutiérrez y electo Rolando Figueroa.

Fue así que, a partir de la agenda de temas a abordar en conjunto fijada en la reunión del 9 de agosto, se inició el proyecto de financiamiento de la deuda internacional de la provincia para el 2024.

En los siguientes dos meses se logró aprobar en conjunto la Ley de Endeudamiento por U$S 100 millones, ampliable por decreto del Poder Ejecutivo a U$S 150 millones (facultad que queda para la administración Figueroa), y se consiguieron las autorizaciones del Ministerio del Interior y de Economía de la Nación, como así también la autorización del BCRA (todas por U$S 100 millones) para que participen las entidades financieras, además del resto de inversores institucionales.

También se realizaron los diseños y selección de los instrumentos financieros a emitir, con particular desarrollo y focalización en la Letra en Dólares, para adaptar sus condiciones de emisión a las normas vigentes de Exterior y Cambio del BCRA, con el objetivo de salvar las restricciones al acceso al MLC tanto para el pago de la deuda 2024 como para el repago de la nueva Letra a emitir.

Neuquén se convirtió así en la primera provincia del país en emitir una Letra en U$S bajo Ley local durante esta gestión del gobierno nacional.

Desde el área de finanzas del ministerio neuquino se indicó que, además de la promoción habitual para las emisiones que incluyó numerosas reuniones con bancos, inversores y compañías petroleras, el martes se hizo un road show para inversores donde se expuso la situación de la Provincia y sus proyecciones.

Se explicó el objetivo de una emisión en dólares en 2023 para el pago de la deuda internacional de la provincia en 2024, que busca darle “previsibilidad al nuevo Gobierno y a los tenedores de los bonos neuquinos, en el marco de las restricciones actuales e incertidumbre futura respecto a cómo funcionará el mercado de cambios con un nuevo gobierno nacional”.