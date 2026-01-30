El Hogar Hermanitas de los Pobres desmintió una intoxicación masiva: aseguran que fue un virus

Días atrás, el Ministerio de Salud informó sobre un brote de intoxicación en ese hogar de ancianos. La institución aseguró que los análisis desmienten esa versión.

Esta semana, el Ministerio de Salud informó sobre un brote de intoxicación en el hogar Hermanitas de los Pobres que conmocionó a la comunidad. Pero desde la institución aseguraron que los abuelos estaban enfermos "por un virus y no por la alimentación".

Eran nueve las personas de este hogar las que, según el Ministerio de Salud, se habían intoxicado, por lo que intervinieron de urgencia la institución con un operativo que incluyó las áreas de Epidemiología, Bromatología y Fiscalización.

"En principio, el brote alcanzó a seis residentes, dos enfermeras y una cocinera, todos con sintomatología gastrointestinal aguda. Si bien la mayoría está bajo observación, la situación de mayor preocupación es la de una paciente que debió ser internada", habían indicado desde el Ministerio.

Sin embargo, este viernes, la directora del hogar Hermanitas de los Pobres, Patricia Hilsen, aseguró que los abuelos estuvieron afectados por un "virus", según le confirmó la médica que los asiste.

"No es por alimentación. Es por un virus. Exageraron en decir que estamos intoxicados. Aquí ninguno está intoxicado y hay abuelos indignados porque no están enfermos", lanzó la monja responsable de la institución en declaraciones radiales.

La mujer describió que los ancianos que viven en el hogar se sintieron mal ya que la difusión de las noticias la vivieron como una "falta de respeto" de parte de las autoridades sanitarias.

Patricia contó que la institución recibe diariamente donaciones de alimentos de las que dijo están muy agradecidas y admitió que pudieron tener alimentos fuera del refrigerador mientras los preparaban para cocinar.

E insistió en que varias de las personas que resultaron enfermas no se alimentan en el hogar, como el chofer y su nieta, y dijo que ellos estaban con gastroenteritis que -seguramente- se contagiaron en otro lado.

Apoyo al trabajo del Hogar Hermanitas de los Pobres

Desde el Ejecutivo provincial difundieron un comunicado en el que anunciaron que para acompañar y sostener el trabajo que lleva adelante el hogar Hermanitas de los Pobres, el ministerio de Salud y la Municipalidad de Neuquén trabajarán activamente junto a la institución para fortalecer la seguridad alimentaria de los residentes, tras la detección de un brote de gastroenteritis.

"Si bien las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones de mantenimiento, la situación sanitaria impulsó la necesidad de profesionalizar los procesos internos de alimentación", advirtieron.

Respecto a la situación epidemiológica, las autoridades confirmaron que las personas que presentaron cuadros gastrointestinales continúan recuperándose favorablemente y no se han registrado nuevos episodios en las últimas horas.

Para garantizar el bienestar de los adultos mayores, el municipio de Neuquén capital dispondrá de una nutricionista especializada que trabajará junto a las autoridades del hogar. El objetivo es elaborar un plan alimenticio seguro, equilibrado y adaptado a las necesidades específicas de los residentes.

Asimismo, el personal de la institución recibirá capacitación técnica en el manejo de alimentos. Esta formación busca optimizar la gestión de insumos, asegurando que todo lo que se consuma en el establecimiento cumpla con los estándares de trazabilidad y seguridad necesarios para evitar riesgos a la salud.

Desde el municipio acompañan con una propuesta conjunta que incluye el área de Comercio con manipulación de alimentos, y Bienestar Ciudadano con nutricionistas. Además, una vez por semana se realizarán actividades de movilidad a cargo de un profesor de educación física y una kinesióloga.

Estas acciones fueron dialogadas y acordadas con las personas que tienen a su cargo el funcionamiento de la institución, las que ratificaron que continuarán trabajando como lo han hecho durante años, en la asistencia de las personas que lo necesitan.