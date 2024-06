El "hornito" supereconómico que fabrica Gabriel y se lleva todos los aplausos

Fabricó un artefacto sencillo pero muy útil que sirve para cocinar desde pan, hasta un asado, con cualquier “tipo de leña o maderitas”, dice. Una alternativa para todos los bolsillos, y principalmente aquellos que no cuentan con gas.

Ya vendió varios y los pedidos se le acumulan. Los fabrica con paciencia y buena voluntad, les da una mano de pintura, los acondiciona y los vende a un precio accesible para “la gente que lo necesita”.

“No se requiere mucho para prenderlo, con cualquier maderita, cualquier leña que uno consiga ya lo puede prender y también se puede llevar al río o donde sea”, explica el herrero de Fernández Oro, que ahora ya está preparando los pedidos para el Día del Padre.

horno emprendedor1.jpg Fácil de usar y supereconómico. "No necesitás ni carbón".

Gabriel García es técnico maestro mayor de obras y desde que desembarcó en Neuquén –en edad escolar- y finalmente recaló en Fernández Oro, desde su querido paraje del norte neuquino, Las Ovejas, siempre le puso toda la fe a su “tallercito de herrería”, como él mismo dice. Y mal no le va.

Cómo es el “hornito”

Gabriel adapta los tachos de metal de más de 200 litros que recicla, y los ensambla colocándole las cuatro patas, manijas, una tapa y demás accesorios que de a poco va sumando.

horno3.jpg Gabriel hace desde la metalúrgica, hasta la pintura y los calcos del emprendimiento.

“Funciona con brasas abajo y arriba sobre la tapa, y tiene gran capacidad. Me lo han comprado para hacen pan, pizzas y también podés hacer un flor de asado”, sonrió.

Todo lo que toca con sus manos lo transforma en un utensilio único, especial y por demás útil. Como sus clásicos y conocidos “chulengos” que les sacan de las manos.

El oficio del herrero

“Empecé con el tallercito de herrería, me pidieron el primer chulengo y me di cuenta que traccionaba bien, hago un modelo que es completo, tiene todos los accesorios necesarios, algunos compro en Buenos Aires, y después me pedían los tachos para hervir los frascos de salsa, pero los hornitos fueron un boom”, contó Gabriel.

“Es una opción supereconómica, para la gente que no cuenta con gas, no necesitás carbón ni nada. Con un poco de cualquier leña ya lo ponés en marcha”.

Se utiliza medio tanque de 205 litros de metal y “no necesita de ningún cuidado especial. Esto no tiene ninguna ciencia. Ya va limpito, los reciclo y los acondiciono para esto”.

Un emprendedor que está en todos los detalles

Una clienta, Sandra, le dio la primera idea, comentó, en base a la necesidad de su madre. “Le gustó mucho y ella me dijo ‘acordáte que con esto te va a ir bien. Y sí, gustó un montón y ahora ya me pidieron más”.

El emprendedor se encarga desde el primer hasta el último detalle. Apuntó que hizo un curso de diseño gráfico y él mismo hace sus propias etiquetas y calcos. “Hago la metalúrgica, trabajo la madera, la pintura y los calcos”, resumió con entusiasmo. Y también personaliza sus productos para regalar.

horno.jpg

¿Lo mejor de todo? Cuando sus clientes le mandan fotos disfrutando de sus chulengos y sus hornos. El broche de oro para su valiosa labor.