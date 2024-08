El impactante operativo de desalojo en una casa abandonada de calle Leloir

Desalojaron a cuatro personas que estaban usurpando la vivienda. No le quedaba ni inodoros ni puertas. Los okupas hacían sus necesidades en las alfombras.

SFP Casa abandonada ocupada por personas en situacion de calle Leloir 611 (6).JPG Desalojo de un grupo de personas de una vivienda sobre calle Leloir. Sebastián Fariña Petersen

El subsecretario de Limpieza Urbana de la ciudad, Cristian Haspert, describió que tenían denuncias de vecinos por reiterados robos en la zona y que aseguraban que la casa estaba siendo utilizada de aguantadero.

Inseguridad

"Era una zona muy insegura, más que la suciedad que pasa a segundo plano. Habían muchas denuncias de parte de los vecinos que viven pegados a estos terrenos. Esta es una propiedad de unas características muy buenas aunque hoy está en condiciones deplorables, abandonada. Hoy a la mañana cuando se hizo presente la policía había cuatro personas viviendo en el lugar", describió el funcionario en declaraciones a Canal 7.

SFP Casa abandonada ocupada por personas en situacion de calle Leloir 611 (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Haspert describió sorprendido que a dos de las personas que desalojaron los fueron a buscar en una camioneta Eco Sport, por lo que supuso que sí tenían casa, pero que vivían ahí porque les quedaba más cómodo estar cerca al centro.

Cuando la policía desalojó a los usurpadores, Limpieza Urbana logró ingresar a limpiar y según describió el funcionario a cargo del área sacaron una batea de 20 metros cúbicos y dos camiones chicos completos de residuos.

"Cuando los propietarios se hagan presentes en este lugar van a encontrar una casa para demoler, está muy abandonada, prendieron fuego en su interior, utilizaban de baño todas sus habitaciones, la verdad que los vecinos que tienen que convivir con esta situación, pobres de ellos", sostuvo.

SFP Casa abandonada ocupada por personas en situacion de calle Leloir 611 (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Dentro de la vivienda no quedó nada en los baños, se llevaron puertas y ventanas, no dejaron nada de valor. Según describió el funcionario las personas que estaban usurpando fueron identificadas por la policía y no tenían antecedentes.

Igualmente dejarán una guardia policial para resguardar el inmueble y que no se vuelva a ocupar por estas personas u otras. Efectivos policiales realizarán rondines para el resguardo del inmueble y la tranquilidad de los vecinos.

SFP Casa abandonada ocupada por personas en situacion de calle Leloir 611 (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Haspert adelantó que en la semana que viene también realizarán este tipo de operativos en otras viviendas ocupadas en la zona. En este caso no fue un desalojo solicitado por los propietarios del inmueble, sino que fue una respuesta a las numerosas denuncias por mugre e inseguridad que realizaron los vecinos, quienes tenían miedo de circular después de las 20 por las inmediaciones.