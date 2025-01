El incómodo momento que vivió Juan Grabois camino a San Martín de los Andes

El viaje que planeó en familia a San Martín de los Andes, donde presentará su nuevo libro , no salió como esperaba. El dirigente político de Patria Grande, Juan Grabois , y ex candidato a presidente de Unión por la Patria, se encontró con el inesperado contratiempo de pasar por un control de rutina que lo dejó fuera de juego.

caminera choele choel.png

La versión de Juan Grabois

Si bien reconoció a LMNeuquén que tenía la licencia vencida y se la retuvieron, desmintió el escándalo.

La licencia se venció el primero de enero, hace 15 días. Por tal motivo, la Policía de Río Negro retuvo su carnet, pero dejó que la esposa de Grabois tomara la posta del volante para continuar su viaje hasta San Martín de los Andes.

“No me enoje para nada, más que la frustración de cualquiera que se le pasó la licencia por 15 días y no puede manejar por un trámite burocrático", afirmó.

verano san martín de los andes Federico Soto

También manifestó que la Policía lo "trató bien" a excepción de un efectivo que "se burló" de que tuviese la licencia vencida. Finalmente, se tomó el asunto como quien admite la falta: "Cosas que pasan. Todo bien. El que estaba en infracción soy yo".

Por estos días, el dirigente político tiene agenda en la cordillera neuquina para presentar su nuevo libro "Argentina Humana. Teoría y práctica para la justicia social en el siglo XXI. Un proyecto contracultural".

Grabois, de gira patagónica

Según explicó el dirigente de Patria Grande, se trata de una “invitación a preparar la Argentina post-mileista".

A partir de la premisa de que "otra Argentina es posible", propone sublimar la bronca, amasar la esperanza y recuperar el gobierno. Para eso despliega una caja de herramientas conceptuales, describe cuál es el paradigma humanista en política e invita a imaginar esa otra Argentina con la mente despierta, los pies en la tierra y todos a la mesa, tomando nota de muchas fortalezas como sociedad.

Juan Grabois. Lago Escondido.

Según la contratapa del libro, "no aventura una revolución ni una reforma, sino compartir un proyecto simple que, por su propia simplicidad, en un mundo de anárquica injusticia, es de una radicalidad contracultural que molesta a los que prefieren la comodidad política e intelectual de la deshumanización paulatina. No queremos, ni más ni menos, que una Argentina humana".

Con este objetivo, tiene fecha en tres lugares: