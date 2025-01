Video: Juan Grabois pintó un graffiti y Ramiro Marra lo tapó afirmando que tiene "41 años al pedo"

En una acción que no pasó desapercibida, Juan Grabois realizó una pintada en uno de los muros del Jockey Club de San Isidro. El graffiti conmemoraba la restitución del nieto 138 , acontecimiento que se confirmó en los últimos días del pasado año. Sin embargo, rápidamente, Ramiro Marra lo tapó y subió el video a sus redes sociales .

Embed JUAN GRABOIS TAMBIÉN ES ARTISTA CALLEJERO, QUE VIVA LA MEMORIA CARAJO pic.twitter.com/oToVd2Hjcf — Aguz (@sweeter_gxs) January 6, 2025

Sin embargo, la pintada de Grabois en San Isidro no tardó en ser eliminada. El legislador Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, compartió en redes sociales un video donde se lo observa cubriendo la inscripción con pintura blanca. En su publicación, Marra arremetió contra Grabois, acusándolo de vandalismo y recordando el artículo 183 del Código Penal, que establece penas de 15 días a un año de prisión por daños a bienes ajenos. Además, el legislador porteño acompañó su mensaje con una imagen del dirigente social representado como un payaso.

Qué dijo Ramiro Marra sobre Juan Grabois tras el video

“Tiene 41 años y no ha aprendido nada. Tengo que ir solucionando los desastres que deja en la ciudad. Es hora de que madures, Grabois”, escribió Marra en tono crítico. Posteriormente, compartió fotos de las pintadas ya cubiertas y videos en los que se lo ve trabajando con una brocha. “Lo que el socialismo destruye, nosotros lo arreglamos. Grabois, ¿por qué no explicás qué hiciste con el dinero del FISU? Te queda poco tiempo antes de terminar preso”, desafío el legislador. Hasta el jueves por la mañana, Grabois no había emitido una respuesta pública a estas acusaciones.

Embed Lo que el socialismo destruye, nosotros lo arreglamos.



Ya que estamos, Grabois ¿qué tal si en vez de andar pintando paredes nos explicás qué hiciste con la plata del FISU? Te queda poco antes de terminar preso. pic.twitter.com/eoN0Eiy9yQ — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 9, 2025

Este episodio adquiere mayor relevancia al contextualizarlo con los enfrentamientos anteriores entre Marra y Grabois. A mediados del año pasado, ambos protagonizaron un intenso intercambio en un programa televisivo, que más que un debate, reflejó la polarización entre dos visiones políticas diametralmente opuestas. El punto álgido de la discusión giró en torno al rol del Estado y las políticas asistenciales, dejando al descubierto las profundas diferencias ideológicas entre ambos.

Durante ese encuentro, Marra acusó al dirigente kirchnerista de ser un “chorro”, lo que motivó una carta documento por parte de Grabois. La tensión escaló hacia el final del programa cuando Grabois lo calificó como “zoquete con plata” y lo desafió a estrecharle la mano con firmeza, cuestionando su actitud. Marra respondió con una frase provocadora: “Por lo menos no le robo a los pobres”, acercándose desafiante a su contrincante. En un tenso cruce de palabras, Grabois replicó: “Yo no le robo a nadie”, mientras Marra cerraba el intercambio con un reto final: “Si querés, seguimos esto en otro canal”.