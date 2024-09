El intendente de Fernández Oro le pidió a diputada libertaria que "deje de hacer videitos"

Amati, quien se presentó en el lugar de los hechos aquel viernes violento, arremetió contra la diputada libertaria Villaverde, cuestionando su labor legislativa. "Es momento de que los diputados nacionales trabajen en el cambio de leyes para que los delincuentes no sigan matando a la Policía y que la policía pueda actuar como corresponde", afirmó Amati.

AS-Cipolletti-Tiroteo F Oro (1°Poblad. y Lavin) (9).JPG Antonio Spagnuolo

El jefe comunal no ahorró críticas hacia Villaverde, quien hasta el momento no tiene presentado ningún proyecto en la Cámara Baja.

"No puede ser que el delincuente tenga más beneficios que el policía, estoy enojado con las leyes. Ella representa a Río Negro, no puede ser que el policía no le pueda disparar, no puede ser que el delincuente corra al policía alrededor de un auto para dispararle", estalló Amati.

Así fue el tiroteo en Oro

El pasado viernes, una persecución de la Policía a sospechosos de un robo derivó en un tiroteo en la puerta de una escuela. El operativo incluyó patrulleros de Fernández Oro y Cipolletti. Hubo disparos que impactaron contra los móviles de la Policía y un ladrón se escondió en la casa de una abuela de 94 años.

Todo comenzó en Cipolletti. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a un comercio de Sáenz Peña y Alem y la Policía comenzó a perseguirlos. Los delincuentes huyeron hacia Fernández Oro, primero por Alem y luego por el camino de La Falda. Cuando los agentes se acercaron, los sospechosos abrieron fuego y se produjo un tiroteo.

Uno de los patrulleros que participó de la persecución tenía seis impactos de bala, dos a la altura del parabrisas y la luneta, por lo que los policías se salvaron de milagro.

AS-Cipolletti-Tiroteo F Oro (1°Poblad. y Lavin) (5).JPG Antonio Spagnuolo

En medio de la balacera, dos de los delincuentes bajaron de la Renault Oroch que utilizaban e intentaron darse a la fuga a pie. Fueron detenidos poco después. Sus cómplices se habrían escapado en la camioneta.

Cuando los ladrones abandonaron el vehículo, uno de ellos se metió a una casa para intentar esconderse, mientras sus cómplices aún disparaban a la policía y eran repelidos a balazos por los agentes.

"Los tiros rebotaron ahí y en el paredón de atrás", contó Irma, una vecina, luego del violento episodio. Uno de los delincuentes se metió a la casa de su mamá, de 94 años, quien estaba junto a otros dos familiares.

"Entró por la ventana"

"Entró por una ventana y les dijo que se tiren al piso", detalló la mujer a LM Cipolletti. Pese al susto, la mujer, llamada Emilia una de sus hijas y su nieto, se encontraban en buen estado de salud.

El tiroteo conmovió a la comunidad de Fernández Oro. Hubo desmayos en la escuela y mensajes virales denunciando el hecho. El intendente Gustavo Amati concurrió a la escena y relató que fue una situación "de conmoción" para la comunidad. "A los chicos de la escuela los tenían retenidos, llorando, muy asustados. Por suerte después de algunos minutos pudieron salir y no hubo heridos ni en la escuela, ni entre los policías o la comunidad", detalló el jefe comunal a LM Cipolletti.

En el lugar, la Policía secuestró dos vehículos y un arsenal de armas y municiones que se habrían utilizado en el asalto.