El joven petrolero que se entusiasma con ganar el Mundial de Tango

Rodrigo- Bailarin de Tango y petrolero (5).JPG Maria Isabel sanchez

“En su momento me acuerdo que para mí fue muy loco porque había muchos chicos de la facu que primero los vi en la milonga, y después en la bienvenida a los ingresantes de ingeniería y en mis clases”, cuenta Rodrigo. Ese primer año aprovechó para ir a cada milonga que se le cruzaba en el camino mientras avanzaba la carrera.

Entre Vaca Muerta y la milonga

“Desde que gané el Pre Mundial me he vuelto un ermitaño”, dice el joven de 25 años a modo de chiste. En parte es cierto porque hace más de un mes que su agenda intercala los ensayos con su compañera de baile, el estudio y el trabajo. Algunas mañanas se pone el overol para ir a trabajar a Vaca Muerta y en las noches se viste de saco y zapatos para ensayar en la Legislatura o en el Club Biguá.

“La parte social me quedó relegada, y aún así tenemos el tiempo súper acotado para ensayar con Fiore. Tenemos que hacerlo bien tarde a la noche y a veces no puedo, quedo liquidado del laburo en el campo. Ella también hace un montón de cosas, pero aguanta más, tiene más cancha con el baile, es profe de educación física y contemporáneo”, explica.

Pese a su agenda cargada, la pareja que representará a Neuquén en la categoría escenario del Mundial de Tango 2024 mete al menos cuatro ensayos por semana. En el Pre Mundial celebrado en junio, Rodrigo y Fiorella se animaron a presentar una propuesta particularmente teatral.

Rodrigo- Bailarin de Tango y petrolero (8).JPG Maria Isabel sanchez

“Es fuerte porque después de presentarnos la gente nos decía que los conmovimos, alguna fibra sensible tocamos. Trabajamos la parte coreográfica en un segundo plano y le dimos prioridad a la parte teatral. Se logró lo que se logró”, dice Rodrigo con su sonrisa serena.

La pieza que bailaron en la Sala Piazzolla del Complejo Cultural Cipolletti es el clásico “Y no puedo olvidarte” de “la reina del tango” María Graña y el maestro Osvaldo Pugliese. Después de cada ensayo terminan completamente transpirados buscando mejorar aquella performance.

Su trabajo en Añelo

“Lo que armamos es la transición de una persona que atraviesa un duelo. La coreo empieza cuando la pasión se acaba y empieza ese proceso. Mi personaje lo logra y se va, y el de Fiorella se queda traumado”, explica Rodrigo. Para completar el concepto editaron la pista con sonidos. “El tema no permitía mostrar la pasión del principio, entonces le agregué un viento y al final le puse unos latidos”, cuenta Rodrigo.

Rodrigo Molo.jpg

El viento también sopla con fuerza por Añelo, donde Rodrigo ejerce su primer trabajo en la industria. Lo que más lo motiva para recibirse es que siendo un estudiante del cuarto año de Ingeniería ya trabaja en una de las plantas de Tecpetrol en Fortín de Piedra. “Hago un trainee en una planta no convencional donde tratan el gas que viene de Vaca Muerta”, dice y cuenta que siendo un “comodín” aprende constantemente.

“Lo que se recibe es agua, hidrocarburo y condensado, y se separan las tres fases. Así obtenés gasolina estabilizada que va directo a entrega. El agua se inyecta al sumidero”, explica. En general tiene que hacer seguimiento de las prácticas, otras veces da capacitaciones a los operarios, trabaja con los indicadores de la planta y ayuda a hacer formularios que usan los corredores para tomar datos.

Aún cuando Rodrigo está en la planta o en la oficina situada frente al Casino Magic, piensa en el tango. “Pongo música, a mis compañeros les gusta, a veces se ponen nostálgicos. Sobre todo muchos que son del norte como yo”. Compañeros que como él llegaron al valle en busca de un futuro mejor.

"En Neuquén está la posta"

Ahora que está finalizando la carrera de Ingeniería en Petróleo, Rodrigo tiene en claro que no quiere volver a Chaco, la ciudad con la tasa de pobreza e indigencia más alta de Argentina. Sin dudarlo afirma que “en Neuquén está la posta”. Y es que es uno de los cientos de estudiantes de Ingeniería en Petróleo que estudian “encima” de Vaca Muerta, la principal formación de petróleo y gas no convencional de la Argentina y una de las más importantes del mundo.

Pero además, fiel a su pasión, Rodrigo asegura que “la Patagonia es lo mejor” porque “se baila muy bien, tenemos muchos campeones mundiales y bailarines que pasan a la final siempre en el mundial, te divertís, la gente es muy copada en el valle”.

Rodrigo- Bailarin de Tango y petrolero (7).JPG Maria Isabel sanchez

En ese sentido, el joven bailarín y futuro ingeniero analiza que en Neuquén se necesita financiamiento para festivales, espacios de milonga y capacitaciones con profesores de afuera.

“Neuquén a nivel cultural podría apuntar a Nueva York por así decirlo, que tenés cultura por todos lados. No me meto en tema política, pero yo que “no hay plata” no me lo creo. Justo acá, no. Creo que es decisión solamente porque hay mucho potencial. Es darle la oportunidad a la gente correcta e ir para adelante”, señala.

Aunque no viene de familia de ingenieros ni tampoco fue criado por bailarines de tango, Rodrigo dice que gracias a su mamá aprendió a bailar al mismo tiempo que leer y escribir. “A los 5 años ella quería que cantara tango, pero no me consiguió profe, por suerte porque no tengo voz para el canto. Entonces me mandó a bailar. Por ahí al principio no me gustaba mucho porque era chiquito, pero le fui agarrando el gusto. A los 13 o 14 me empezó a gustar”.

Competir en el tango

Siendo menor no le permitían anotarse en los certámenes, por eso Rodrigo Molo llegó de Chaco a Neuquén con ganas de competir. A partir del festival Bariloche Baila Tango formó pareja con Fiorella Da Rodda.

“Nos conocimos en un ballet y de paso nosotros nos anotamos haciendo esa coreo en categoría escenario y ganamos”. Al año siguiente hicieron lo mismo y salieron terceros. En diciembre de 2023 nuevamente ganaron en el BBT. En junio participaron de la Preliminar del Mundial de Tango BA 2024 en Cipolletti y salieron campeones. “Estamos en racha”, dice Rodrigo y sonríe.

Rodrigo- Bailarin de Tango y petrolero (1).JPG Maria Isabel sanchez

La pasantía como ingeniero petrolero es su primer trabajo en la industria pero el joven bailarín dice que trabajó de todo. “Fui óptico, árbitro de fútbol, secretario en un estudio jurídico”, enumera. Y como siempre, el tango está presente en la vida de Rodrigo, abriendo puertas.

“El dueño de la óptica, Javi, baila tango y me pidió ayuda para inventar un sistema de inventario de armazones. En eso el local estaba estallado de gente entonces me preguntó si un día me animaba a atender consultas por anteojos de sol”. Rodrigo hizo suplencias hasta que quedó fijo. “Cuando volví a Chaco en la pandemia, trabajé en una óptica gracias a la experiencia que tenía”, dice.

Además de ganarse el pan mientras estudiaba, cada trabajo le aportó lo suyo. “Arbitrando me estresé un poco pero forjé el carácter, siento que manejo un poco mejor la presión, un poco nomás”, bromea. En el club les llamaba mucho la atención que sea bailarín así que lo invitaron a dar un show en la fiesta de fin de año de los árbitros. “Les gustó a todos. Es un lindo show para cualquier contexto, llevas una pareja de tango y garpa”, dice Rodrigo. Tal es así, que el verano pasado hizo temporada en Bariloche y hasta bailó en el Hotel Llao Llao.

Petrolero mundial tango

Es probable que Rodrigo Molo y su pareja Fiorella Da Rodda no vuelvan iguales después de representar a Neuquén en la competencia de baile de tango más importante a nivel global, el mundial de tango.

Ir para adelante, es una premisa en la vida de Rodrigo. “Bailen tango que es re lindo, te puede cambiar la vida”.