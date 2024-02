El médico recuperó sus lentes para cirugías de columna gracias al gesto de una corredora

En diálogo con LMNeuquén , Solsona aclaró que Camila, una joven estudiante, había visto las publicaciones en redes sociales. Cuando salió a hacer su rutina de ejercicios, cerca de la zona del mayorista Vital, detectó que había una bolsa rota con papeles que se asomaban, adentro de un cesto de basura. Se acercó a mirar y no tardó en reconocer el instrumental del traumatólogo: unas lupas especiales que sólo se consiguen en Estados Unidos, y que no tienen ningún tipo de valor de venta porque se hacen a medida.

"Me contactó y nos encontramos en el café de una estación de servicio que está cerca", relató el médico y agregó que pudo notar la alegría de la joven por haber realizado una buena acción, que impacta no sólo en la vida profesional de Solsona sino también los cuatro o cinco pacientes que cada semana se operan de afecciones complejas de columna en el Castro Rendón.

Médico busca lentes especiales para operar columna.jpg

Al iniciar su campaña, Solsona ofreció una recompensa monetaria para quien diera con el objeto robado. Aunque las lupas tienen un valor de 12500 dólares, lo más preocupante para el profesional era la dificultad para volver a encargar este instrumento, ya que requiere de hacer mediciones y encargarlo a Estados Unidos. Había aclarado que tampoco lo envían, sino que cada cliente debe ir a buscarlo a ese país, lo que encarece y dificulta aún más la reposición.

"Al principio no me quería aceptar la recompensa pero realmente se la merece, se notaba que estaba contenta de haber realizado una buena acción y que su familia le había inculcado el valor de las cosas", dijo el médico, conmovido por la actitud de la joven corredora, que lo contactó con rapidez para devolverle no sólo los lentes especiales sino también todo lo que encontró en la bolsa, que incluía la documentación del auto.

Los dos posaron sonrientes para una foto, con el objeto recuperado, y con la certeza de que será utilizado otra vez para mejorar la calidad de vida de muchos neuquinos que requieran de una operación de ese tipo. "Tardé en revisarlo pero, cuando abrí el estuche, vi que estaba todo, no faltaba nada", afirmó el médico.

La importancia de sus lentes con lupas

"Más allá de todo lo que tenía en la mochila, el principal inconveniente son estas lupas que uso para trabajar, que lamentablemente es un daño que afecta el trabajo de los médicos, que es simplemente un servicio para mejorar la calidad de vida a las personas. Esas lupas que usamos, hacen que las cirugías sean más cortas, que el paciente sangre menos, que tenga una mejor recuperación, nos favorecen mucho en la cirugía", explicó el médico.

Solsona detalló que hace operaciones de columna tanto en niños como en adultos y que, junto a Cristian Illanes son los únicos especialistas de este tipo en la provincia. "Operamos accidentes, tumores, deformidades, escoliosis, patologías degenerativas, hernias de disco. El 99% de los problemas de columna podemos resolverlos acá en la provincia. En promedio operamos 4 o 5 pacientes por semana", expresó.

"Conseguir esas lupas, no es tanto por lo monetario sino por lo engorroso que es, son de fabricación exclusiva, se hacen en Estados Unidos y hay que retirarlas, tomar las medidas, es realmente dificultoso acceder a ellas. Realmente el valor que tienen es invaluable, son personalizadas, no le sirven a otra persona, por eso es que son difícil de volver a conseguir", relató sobre la historia detrás de esos lentes.

Además, contó más especificaciones de su herramienta de trabajo y dijo que "uno, cuando va enfocando, tienen una alta precisión y una luz muy potente y eso depende de cada ojo, por eso son a medida. La verdad que yo las compré antes de la pandemia, pero el valor material en sí, son 12.500 dólares más lo que implica todo lo otro. No los despachan desde Estados Unidos, hay que ir a buscarlas, es mucho mas de lo que vale el material".