El mosquito del dengue "está en nuestra zona", declaró un infectólogo

Advirtió que los patagónicos tienen que tener mucha precaución cuando van a alguna localidad al norte del Río Colorado, específicamente citó a Córdoba, CABA y la provincia de Buenos Aires como sitios riesgosos para contraer la enfermedad. "Lo único que necesita el mosquito es que aumente las lluvias y la temperatura para transmitir el virus", acotó.

Dengue.jpg

El especialista indicó: "Las que pican son las hembras, ellas transmiten el virus. Una de su principal característica es que no realizan grandes desplazamientos, es decir, no se van a ir de Neuquén a Cipolletti, por ejemplo. Pero se pueden trasladar como en camiones y colectivos, por eso en el Mercado Concentrador y en la Terminal de Ómnibus (ETON) hay mecanismos para detectarlos".

Calderón dijo que "el Aedes no vuela más allá de 150 metros", es por ello que cuando hay un caso se realiza una acción de bloqueo en dos manzanas a la redonda "porque se sabe que ahí está el problema y ahí hay que investigar".

El médico sostuvo que la epidemia de Dengue "es un problema mundial, no es solamente los tenemos en Argentina, no somos los únicos que estamos en riesgo. Están afectados 120 países".

Detalló que "el mosquito se desarrolla con temperaturas desde los 18 grados, ese es el grado de maduración que hace que eclosione el mosquito". Y advirtió que "cuando dejamos una fuente del agua de los animales, las macetas, las piletas que no tienen un sistema de movilización, como la famosa pelopincho, ahí el mosquito deja el huevo. Entonces las larvas y el mosquito se desarrollan ahí, en esos lugares".

Explicó el profesional que el huevo se mantiene vivo durante un año, con lo cual puede pasar de un ciclo veraniego al siguiente sin problemas. "Tiene esa capacidad de resistencia", dijo.

repelentes-caseros-efectivos-contra-mosquitos-off-dengue-citronela-eucalipto-picadura-1704014760513_1280.webp

Calderón recordó que el dengue no se transmite de un humano al otro, sino que el único transmisor de la enfermedad es el mosquito Aedes Aegypti, de ahí la importancia de combatir a estos insectos para erradicar los contagios. El médico recalcó la importancia de tener un buen sistema de mosquitero, mantener cerradas las ventanas y utilizar insecticidas para evitar el posible ingreso a las viviendas para alejar las posibilidades de contagiarse. "No hay contagio interhumano, pero sí entre mosquitos", afirmó el profesional.

¿Cómo darse cuenta de que se contrajo la enfermedad? "Los síntomas son fiebre, el brote de la piel y mucho dolor en el cuerpo, la cabeza o retrocular", sostuvo Calderón. Agregó que a diferencia de los contagiados con COVID, los pacientes con dengue no padecen cuadros en las vías respiratorias.

La vacunación

"La Dirección Nacional de Inmunizaciones no aconseja la vacunación porque no está aprobada su efectividad, por eso salud no compró vacunas. Hay una sola provincia que tomó el toro por las astas, que es Salta, y el año pasado le dio dos dosis a su población", puntualizó el inmunólogo.

Ahí nomás advirtió que "la vacuna sí es efectiva para evitar el segundo contagio, que se repita, porque ahí hay mayor incidencia de formas graves, son las que pueden ocasionar la muerte".