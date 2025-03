El nadador de 14 años que se prepara para desafiar al río Limay y sueña con salvar vidas

Mauro Hernández nadador

El deporte es parte de la vida de Mauro desde que es muy pequeño, por varios años practicó gimnasia artística y otras actividades, pero desde que descubrió en el nado su gran pasión, sueña con ser guardavidas.

Sus entrenamiento comenzaron en el Club de Camioneros, después pasó por Alta Barda y en la actualidad realiza natación en el Club YPF. Su profesor es Juan Elio, quien ve en este joven deportista un futuro prometedor.

"Desde que probé natación me re gustó. Este deporte es muy relajante, cuando vas por abajo del agua no escuchás nada, todo es tranquilidad", aseguró.

Mauro y su familia son asiduos visitantes del río Limay, disfrutan de nadar en sus aguas en Neuquén y también cuando van a Arroyito donde sus abuelos tienen un terreno. Si bien nunca le tuvo miedo al agua, ahora que conoce más sobre su peligro es muy respetuoso.

César, su papá, destacó el compromiso que el adolescente tiene con el deporte y contó asombrado que hace unos días su hijo estaba en el río con sus primos y le dijeron de cruzarlo pero él se negó. "Aunque sabe que con su practica puede hacerlo, también conoce los peligros que representa y tiene precaución", dijo con orgullo.

La carrera

La maratón acuática 2025 se realizará este sábado 1 de marzo a las 9 de la mañana y la largada será en el Balneario Nepen Hue en Plottier. Se trata de una fiesta de natación en aguas abiertas, una aventura y un verdadero desafío para nadadores que deberán enfrentar el correntoso río Limay.

Mauro tienen como objetivo realizar la maratón completa, que son un total de 14,5 kilómetros río abajo, mientras que otros participantes concretarán media maratón de 6,5 kilómetros.

Habrá un dispositivo de seguridad para todos los nadadores, organizado por la Asociación de guardavidas del Neuquén y de La Fuerza del Limay, que tendrá además a disposición el operativo de seguridad balnearia del Neuquén y la escuela de guardavidas.

Mauro contó que si bien está seguro de los avances y la confianza de los entrenamientos, le tema los remolinos que pueda llegar a encontrar en esos tramos del río Limay; pero tanto él como su familia están confiados de que todo será una alegría y un sueño cumplido.

El cálculo es que la travesía les lleve a los nadadores entre dos y tres horas, este recorrido será seguido de cerca por el papá y la mamá del nadador más joven de esta carrera. Y ya saben que será un momento de mucha emoción.

"En general las familias de Neuquén no inculcan a los chicos las competencias en el río y por eso esta es la primera vez que un joven de 14 años va hacer esta maratón acuática", compartió el papá, quien dijo además que tanto él como su esposa enseñaron desde muy pequeños a sus hijos la importancia de saber nadar y respetar el río.

Juan Elio, el profesor de natación del adolescente destacó que "Es una competencia muy exigente, Mauro se preparó mucho para ella y también para ser guardavidas, es un caso que vale la pena reconocer porque es un ejemplo que desde tan chico tenga la voluntad de querer salvar vidas", expresó.