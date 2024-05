El neuquino de 16 años que competirá en el mundial de BMX en Francia

Manuel Turone nació en Neuquén hace 16 años y aseguró que le cuesta encontrar recuerdos que no estén asociados a los deportes extremos. Su pasión por la adrenalina creció junto con él, y hoy lo lleva a un nuevo desafío de magnitud internacional: calificó para participar del mundial de BMX en Francia.

"Soy rider profesional de BMX freestyle. Me interés por el deporte desde muy chico porque siempre me gustaron los deportes extremos", dijo en diálogo con LMNeuquén. Aunque su primera disciplina fue el skate, con pocos años conoció a un chico que asistía a clases de BMX y se decidió a probar suerte. "Él me pasó el contactó y así arranqué en Dirt World acá en Neuquén", señaló.