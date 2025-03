El oeste de la ciudad tiene un nuevo semáforo ¿dónde está ubicado?

Recalcó que “el superávit del municipio permite este tipo de obras que tienen un gran costo”, y aseguró que “vamos a seguir trabajando en conjunto con las vecinales y el Observatorio Vial”.

En cuanto a las características del semáforo, Wálter Honorio, subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, mencionó que es de dos tiempos, prohíbe girar a la izquierda y cuenta con tecnología de última generación. “También se colocó la cartelería y la demarcación vial correspondiente”, agregó.

El funcionario detalló que “se instalaron dos columnas altas sobre la calle Zeballos y dos columnas bajas sobre Racedo, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad de conductores y peatones”.

Por último, Honorio destacó que este es el primer semáforo instalado en el año y que, desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido, ya se colocaron 16 en distintos puntos de la ciudad.

semáforo1.jpg

Otros semáforos

A fines del año pasado se inauguraron dos sistemas semafóricos nuevos, uno ubicado en las calles Copahue y Bahía Blanca, y el otro en Entre Ríos y Pinar.

La coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad, Noelia Rueda Cáceres, comentó que esta iniciativa, más allá del objetivo de ordenar el tránsito en ambos sectores, fueron pedidos de las comisiones vecinales. “Trabajamos con las sociedades vecinales de Belgrano y Santa Genoveva para poner en marcha estos dispositivos” dijo en ese entonces.

semaforo.jpg

Cáceres dijo que los semáforos "también tienen que ver con el encauce del flujo vehicular en la ciudad a partir de los cambios que vienen sucediendo, como nuevos edificios. Esto genera que haya movimiento".

Por otro lado, contó que en la intersección de Entre Ríos y Pinar los vecinos y vecinas solicitaron un lomo de burro "pero al ser una calle de emergencia, de primer grado, donde circulan bomberos, ambulancias y policías, no podíamos colocar ese sistema, así que instalamos pretiles, pero la realidad es que no cumplieron con la función, por lo que pusimos en marcha un sistema semafórico". El semáforo ubicado en Entre Ríos y Pinar no generará modificaciones en el ingreso a la rotonda de Entre Ríos y Leloir, aclaró.