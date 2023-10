El peronismo neuquino llamó a votar a Massa y Todero

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dariomartinezpj/status/1714270049836433724&partner=&hide_thread=false Es esa música, la del pueblo, que recoge las luchas y los héroes del justicialismo y los une en armonía con los desafíos actuales, con las demandas presentes y futuras, con lo que hicimos y lo que queremos para nuestra patria: — Darío Martínez (@dariomartinezpj) October 17, 2023

Por su parte, Pablo Todero resaltó que "hay un despeinado que a los gritos dice que los trabajadores no pueden tener vacaciones, no pueden cobrar indemnización o que un trabajador no va a cobrar su aguinaldo, la verdad que hoy el 17 de octubre cobra mucha relevancia para todos los argentinos y argentinas".

Del acto participaron también organizaciones sociales y políticas que integran Unión por la Patria en Neuquén referenciadas con el peronismo: Octubre, MUP, Territorio Evita, CTEP, Eva Pueblo, Identidad, “trasvasamiento generacional”, JP, MTE y Uocra. También se sumaron dirigentes vecinalistas, cooperativistas, y sindicales.

Cierre de campaña

De cara a las elecciones generales de este domingo, los diferentes partidos están anunciando las fechas de sus cierres de campaña que, por reglamento, deben realizarse antes del jueves a última hora.

Unión por la Patria realizará su acto en la capital neuquina este jueves a las 18:30 en el Gigante del Oeste, calles Rodhe y Pluis.