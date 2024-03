El pescado de Semana Santa viene carísimo en Neuquén: precios y ofertas

Además del huevo de chocolate y la rosca de pascuas, si bien comer pescado de por sí no es algo barato, muchas familias aprovechan para darse un gustito o por una cuestión de religión.

Según Eduardo de "La Pescadería del Neuquén", que está festejando sus 47 años en el rubro, el filet de merluza es el "caballito de batalla". Allí se puede conseguir una oferta de 2 kilos por 12.000 pesos. En cuanto al salmón, uno de los productos más deseados, cuesta 31.500 el kilo, pero es algo que "ya no se lleva tanto como en otras épocas. Yo creo que la razón más importante es que nosotros somos productores de trucha, entonces podemos competir con el salmón", explicó.

En esta pescadería, ubicada en Diagonal España, se puede comprar una promoción de tres kilos de trucha mariposa a 30.500 pesos, "prácticamente el 34% de lo que cuesta el salmón. Vale la pena, apostamos al desarrollo zonal, patagónico", aclaró Eduardo.

Por último, remarcó que la crisis ha golpeado a todos los comerciantes y que años anteriores en esta época la pescadería estaba llena desde varios días antes, pero que no pierden la esperanza de que las ventas aumenten entre el jueves y el viernes.

En otra pescadería, ubicada sobre calle Jujuy al 120, Alfredo, su dueño, también se refirió a que el flujo de ventas no es el mismo que años anteriores, pero le sumó la condición de que es un feriado extralargo, por lo que mucha gente se puede haber ido de viaje.

Pescaderia (6).jpg

Allí, más allá de los clásicos pescados, los productos estrella son las empanadas y los sorrentinos, que son trabajados artesanalmente. Además, "la gente se ha avocado a los mariscos, por ejemplo, para hacer paella", afirmó. Y agregó que para hacer una paella es importante tener en cuenta para cuántas personas va a ser y qué tipos de mariscos se quieren comer, pero que si se calcula una paella para dos, con 8 mil pesos se puede armar una bandeja.

Pasando al precio de la merluza, el kilo se vende a 7.800 pesos y en cuanto al salmón, aseguró que por los valores que se están manejando prefiere no traer para vender. "Me interesa que la mercadería tenga una rotación permanentemente, si se queda mucho tiempo en el frío se quema y la calidad se desmerece, entonces no lo estoy trabajando", advirtió y reveló que lo que sí vende es la trucha salmonada traída de Piedra del Águila, a 28 mil pesos el kilo.

Pescaderia (8).jpg Claudio Espinoza

En "Pescamar" otra de los clásicos locales de Neuquén, ubicada sobre calle Belgrano al 900, esperan que aumente la afluencia de clientes para los días previos al finde. Allí, Lucas afirmó que también es la merluza lo más vendido, sobre todo la congelada, que su precio es de 6.200 pesos, mientras que la fresca cuesta 7.200.

Otra de las cosas más llevadas en esta época es la bandeja de mix de mariscos, utilizada tanto para paellas como cazuelas. En Pescamar se consiguen las que traen 1 kilo, con lo que comen unas 4 o 5 personas por 14.000 pesos. Por otro lado, aunque no se vende tanto, también tienen salmón a $29.000 el kilo.

Pescaderias semana santa 2024 - Backend.mp4

Aumento de precios

Como todos los años, LMNeuquén también recorrió pescaderías en Semana Santa del 2023, por lo que es posible hacer una comparación del aumento de estos productos. El año pasado, el kilo de merluza rondaba los $1.980, es decir que aumentó aproximadamente un 213,13 % y el de trucha los 4.550 el kilo.

Asimismo, se puede observar que también han cambiado los productos que las familias eligen porque en 2023 las rabas y los surtidos de mariscos estaban en el top 3 junto a la merluza.