El Polo Tecnológico Neuquén, se hará presente en un evento internacional

El gobierno de la ciudad llevará al Polo Tecnológico a la South by Southwest (SXSW) 2025 en Austin, Texas . El SXSW se realiza de manera ininterrumpida desde hace varias décadas y es uno de los eventos globales más destacados en tecnología , innovación, negocios, música y cine.

Según indicaron, también participarán empresarios ligados al Polo Tecnológico Neuquén y representantes de la ciudad de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con respecto al perfil del evento Nicola indicó “en Austin, cada año, se congregan miles de profesionales y emprendedores de diversas industrias”. “Se presentan y debaten las nuevas tendencias y se establecen alianzas estratégicas de manera de consolidar las posibilidades de crecimiento de cada nicho”, agregó.

Detalles de un evento internacional

Durante la segunda semana de marzo, Austin será la caja de resonancia de todo lo que ha generado la ciencia, la tecnología y la innovación en distintos campos de la economía global. Expondrán referentes de la industria de la música, del cine y tendrán un lugar destacado personalidades que son referencia en la innovación tecnológica.

“Los patrocinadores de la SXSW 2025 destacan y refuerzan nuestro compromiso de permanecer a la vanguardia de los espacios sociales, tecnológicos y creativos en constante expansión”, según reza una de las gacetillas de presentación del evento enviada hace algunas semanas atrás. “Estas marcas se han posicionado junto a una de las áreas de programación de SXSW, lo que vincula perfectamente con sus valores fundamentales”, indicaron en la comunicación.

Austin, es la cita obligada de las grandes marcas y los emprendedores ligados a la tecnología y la innovación. La ciudad texana, por una semana, se convierte en el escenario internacional en el que convergen “oradores expertos, listos para compartir conocimientos exitosos y mejores prácticas sobre cómo se puede incorporar nuevos enfoques en sus propios proyectos”, indicaron.

Los patrocinantes y la agenda de Mariano

Algunos de los patrocinadores de la SXSW 2025, con los que el jefe del gobierno de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, mantendrá contacto son los representantes de la Fundación Futuro de Dubái - 2050, cuyo programa se enfoca en el pensamiento a largo plazo y de gran alcance, en el descubrimiento científico. Según informaron, “el programa incluye temas que van desde la computación cuántica y la exploración espacial, hasta la robótica y las mejores prácticas de prevención”.

“Con la intención de fomentar el pensamiento progresista, la Dubai Future Foundation se esfuerza por desafiar el statu quo y diseñar un futuro influenciado por líderes disruptores”, indicaron los organizadores de la SXSW. “Profundizar en conceptos que abarcan un amplio espectro de ideas de los creadores que están trabajando para construir ecosistemas innovadores y reimaginar las posibilidades del mañana”, concluyeron.

Otro de los patrocinadores que estarán en la agenda del “lord mayor” es Eli Lilly and company, pool de empresas dedicado a la salud y tecnología médica. Con casi 150 años de dedicación, Eli Lilly and Company, representa los avances científicos que resuelven algunos de los desafíos de salud más importantes del mundo. Según reza la presentación “Eli Lilly and Company, continúa superando las expectativas en la industria de la atención médica para brindar investigaciones innovadoras que reflejan la diversidad de nuestro mundo”.

Austin, IBM y la Inteligencia Artificial

Otro de los capítulos importantes que tendrá la estancia de Gaido en Austin, será el contacto que podría mantener con los directivos de IBM encargados de exponer sobre Inteligencia Artificial.

En la presentación de los expositores se indicó que el auge de la inteligencia artificial marcó el inicio de una era revolucionaria en materia de innovación tecnológica. “En este tema, no solo se analizan los avances tecnológicos, sino también las numerosas soluciones e implicancias que su adopción contínua tendrá en la sociedad”, indicaron.

El mandatario comunal también abordará aspectos ligados al ambiente, las nuevas energías, el transporte y logística amigable con el ambiente.

Puntos centrales de la agenda en el mundo y que ya son motivo de debate en Neuquén previendo cómo impactará el crecimiento de la actividad de Vaca Muerta en Neuquén capital y las localidades que integran la Región Confluencia.

La agenda, en Austin, está en etapa de definiciones. Será la primera intervención del gobierno de la ciudad en un evento que centra la atención de los actores más importantes de la innovación tecnológica del mundo.