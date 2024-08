El primer mes de la tasa vial: a qué destinó los fondos el Municipio de Neuquén

Vale recordar que la iniciativa del Ejecutivo local contó con la aprobación de los concejales, a pesar de la resistencia inicial de las estaciones de servicio y de muchos vecinos que no estaban de acuerdo con pagar un porcentaje extra cada vez que cargan combustible, más allá de los ajustes estipulados. La Tasa de Movilidad Urbana fue un hecho y este mes arrojó un número: 460 millones de pesos.

Según informó el secretario municipal de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, "lo recaudado por esas 33 estaciones de servicio fue de 460 millones de pesos, así que esos 460 millones de pesos pasaron a este fondo específico en una cuenta específica del municipio para entonces ser fuente de financiamiento de cuestiones de Movilidad Urbana".

En declaraciones a LU5, comentó que ese dinero "ya tiene un destino". Esto es, la estructura de costos de COLE. Advirtió que el pasaje se fue a $859 y que se va actualizando, mes a mes, producto de la inflación. "Si bien la inflación va disminuyendo, la Argentina sigue teniendo un proceso inflacionario importante, en términos interanuales, del 270%, lo que implica que la estructura de costos se va modificando", sostuvo.

Si bien el valor del pasaje de colectivo sale $859, el funcionario municipal recordó que "el costo de la tarifa plena del boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén supera hoy con la nueva estructura de costos más de $2.500. Eso lo vuelve inaccesible e inviable al sistema. Por lo tanto, si cuesta $859 pesos, es porque efectivamente el municipio aporta la diferencia para que valga $859", explicó. Por supuesto que lo recaudado con la Tasa de Movilidad Urbana no alcanza a pagar la diferencia. Es solo un aporte municipal que sale del bolsillo de los vecinos.

"Esos 460 millones de pesos que se están recaudando por la tasa de Movilidad Urbana implican en el costo total de la estructura del sistema de transporte, que hoy cuesta 3.200 millones de pesos mensuales, sólo el 14%. Es decir, con esos 460 millones solo se cubre el 14% del sistema del costo del sistema de pasaporte", especificó.

En la actualidad, hay 180 colectivos operativos que realizan el transporte público de pasajeros en la ciudad.

Lo que aportaba Nación hasta diciembre 2023

En la comparativa, Schpoliansky comentó que Nación, hasta diciembre de 2023, aportaba al transporte urbano de pasajeros $400.000.000. "Pero a valores de hoy -acotó el funcionario- esos 400 millones de pesos son aproximadamente $800.000.000, por la inflación acumulada del último semestre, del 99%".

Aclaró que el destino de la tasa vial no será sólo subvencionar el transporte público. en tanto la idea es destinar una parte a las obras de un ambicioso plan de asfalto que está en marcha en la ciudad, con la pavimentación de calles centrales como San Ignacio (en Valentina Sur), Necochea con el entubamiento, Rodhe, otras arterias de Río Grande, Villa Ceferino y Melipal, más los pluviales y otros trabajos complementarios, debajo del asfalto.

"Todo esto se está haciendo con recursos propios, para sustentar el plan de asfalto, el plan de seguridad urbana y el sistema de transporte público. Estamos financiando absolutamente todo porque recordemos que el Gobierno Nacional se apartó de la obra pública y de los fondos de transporte", destacó el secretario de Hacienda.

En más, lo recaudado por la tasa vial formará parte de un fondo específico destinado al transporte de colectivo y otras cuestiones vinculadas a la movilidad urbana, como el plan de asfalto. Posiblemente, incorpore otros fondos para dar mayor sustentabilidad, más allá de la tasa del combustible. "Es decir, es un fondo que se va constituyendo para sostener el sistema de transporte público, que cuesta 3200 millones de pesos y este plan de asfalto, el más grande de la historia de la ciudad de Neuquén. Hay que ir incorporando recursos a ese fondo para llevar adelante esas obras. Esto estamos haciendo", detalló.

La previsión es que el municipio neuquino recaude cada vez más plata por la tasa, a medida que aumente el precio del los combustibles. "En la misma proporción", afirmó Schpoliansky. Por lo tanto, si los combustibles aumentan un 5% su valor el mes que viene, eso se verá reflejado en el total recaudado por Tasa de Movilidad Urbana. Serían, aproximadamente 23 millones de pesos más sobre esos $460.000.000 recaudados en julio.

Producto de la tasa vial, ¿los vecinos cargan afuera de Neuquén?

Al respecto, el funcionario municipal advirtió que no ha sido significativo el impacto, en función de lo charlado con la Cámara de Expendedores. "La situación económica del país es de recesión, pero no tiene que ver con esta tasa en particular, sino con una merma en la venta de combustible", concluyó.