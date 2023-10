Él es “un maestro que inspira” y por eso fue nominado entre más de 2000 docentes de todo el país al concurso “Docentes que inspiran 2023” y actualmente es finalista junto con otros cinco maestros.

docente jose caro2.jpg Caro es impulsor del Proyecto de Asistencia Social Braille que promueve la participación de los estudiantes, diseñando y construyendo cartelería urbana en sistema Braille, con el objetivo de mejorar la calidad de los aprendizajes, reducir la deserción escolar y fomentar la participación ciudadana.

Ya desde sus días como estudiante, José imaginaba otras formas de enseñar. Luego, estudió Bromatología y durante el último año de su carrera, le ofrecieron trabajar en la recién inaugurada escuela técnica de Villa Regina. Fue allí que descubrió su vocación.

Implementa diferentes proyectos interdisciplinarios de aprendizaje basados en tecnologías blandas, el medio ambiente y la discapacidad. “Lo que veo hoy es que en general los chicos piensan que no hay que esforzarse mucho para lograr las cosas. Quieren todo ya y no dar un poco más. Entonces lo que hago con los proyectos es que ellos sean protagonistas, que se sientan importantes en las escuelas y lo sientan como propio”, expresa.

José enseña a través de proyectos de aprendizaje y servicio solidario. “En todos los proyectos existen contenidos transversales, como los valores, la ciudanía global y la responsabilidad ciudadana. Busco incentivar la participación de los estudiantes y atiendo la diversidad para mejorar la calidad de sus aprendizajes, ofreciendo, además, una respuesta a un problema real de la comunidad. Invito a participar a todos estudiantes sin importar el año que cursen, ellos son protagonistas de sus aprendizajes y son reconocidos por toda nuestra comunidad”, resume.

Se hace hincapié en la importancia de la “responsabilidad y que cuando asumen un compromiso deben cumplir. Los acompaño y noto que al principio tengo que hacer ese esfuerzo, pero después se comprometen”.

Más paciencia y empatía “faltan en estos tiempos” y se propone encontrarlas en el aula: “A veces en la casa nadie depositó una cuota de confianza en ellos… o nadie los espera, porque ellos tienen su tiempo”.

Las iniciativas, que se desarrollan desde hace años, han tenido mucho eco, reconocimientos y hasta multiplicación en colegios de otras regiones del país, pero uno de los datos más importantes, destacan, es que la matrícula del colegio se ha triplicado en los últimos años, hay muchos estudiantes que han vuelto a las aulas y ahora se dificulta brindar más vacantes.

“Es muy gratificante todo esto, porque a veces me cruzo con jóvenes que ya son grandes y me recuerdan con cariño, me agradecen todo lo que hicimos cuando estudiaban, y algunos me dicen que gracias a los proyectos, descubrieron su verdadera vocación”, describe.

Entre estas iniciativas cabe destacar el programa PAS Braille, a través del cual los estudiantes fabrican cartelería en braille y luego la colocan en las calles de Villa Regina.

-¿Y a vos qué es lo que te inspira José?, consultó LMNeuquén.

-A mí, ver que los chicos crecen personalmente. Mis primeros alumnos tienen más de 30 años, tienen familia, trabajo, algunos estudios universitarios y aún seguimos en contacto. Eso me reconforta.

-¿Es algo que tuviste cuando estudiabas y querés contagiar?

-No, es algo que nunca tuve y me hubiese gustado tener.

docente jose caro1.JPG Este reconocimiento es un homenaje a los educadores más destacados del país. Busca movilizar a la comunidad a favor de una mejor educación, difundiendo las historias de los docentes que dejan una huella decisiva en sus estudiantes.

Aprender y servir a la comunidad

“Enseño a través de proyectos de aprendizaje en servicio, significa que enseño lo curricular brindando un servicio a la comunidad. Por ejemplo a través del proyecto PAS (Proyecto de Aprendizaje Servicio) Braille, logramos poner cartelería en calles, edificios y espacios públicos de la ciudad. Los chicos aprenden el plan de estudios, pero brindando un servicio a la comunidad, para personas con discapacidad visual”, señaló el profesor de Taller de Ajuste de primero y segundo año, nominado a nivel nacional.

Además están desarrollando proyectos sobre “bastones guías” y también sobre formación en tecnologías blandas, “son técnicas de mejoras en la productividad que se usan mucho en la industria. Son huellas que quedan en los chicos y les han permitido obtener salida laboral o conocimientos para futuros estudios universitarios”.

“Los proyectos son exitosos porque los alumnos se entusiasman y hemos logrado que muchos que habían dejado la escuela vuelvan a estudiar”, destacó Caro.

Los otros cinco docentes que inspiran

Este reconocimiento, impulsado por Clarín y Zurich Argentina, es un homenaje a los educadores más destacados del país. Busca movilizar a la comunidad a favor de una mejor educación, difundiendo las historias de los docentes que dejan una huella decisiva en sus estudiantes.

El jurado del premio Docentes que Inspiran, conformado por especialistas designados por seis prestigiosas ONGs de educación, eligió a los seis finalistas de la tercera edición de este ciclo impulsado por Clarín y Zurich Argentina, que busca homenajear a los educadores más destacados de la Argentina.

Se trata de docentes excepcionales, que inspiran a sus estudiantes, colegas y comunidades en distintas provincias del país. Entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Corrientes y Misiones.

El jurado tuvo la difícil tarea de elegir a los seis docentes Inspiradores de esta tercera edición, entre 24 semifinalistas preseleccionados, de un total de casi 2 mil candidatos postulados de todo el país. El mismo se conformó por miembros de la Asociación Conciencia, la Fundación Cimientos, Enseñá por Argentina, Proyecto Educar 2050, Argentinos por la Educación y la Fundación Noble. Los otros cinco docentes finalistas son:

Ramón Leonardo Amarilla (44 años), de Corrientes: Por medio de diferentes proyectos de biología como un Club de Ciencias, un Museo Escolar de Ciencias Naturales y un Centro Escolar de Investigación, busca desarrollar y afianzar las capacidades científicas de sus alumnos.

Sergio Aguilar (33 años) CABA: Oriundo del barrio de los Piletones, tras recibirse de Ingeniero Mecánico decidió dedicarse a la docencia. Desarrolló un laboratorio de impresión 3D, robótica y diseño mecánico a través de los cuales capacita en electrónica y programación a sus alumnos.

Laura Hernández (50 años) Buenos Aires: Trabaja junto a otros profesores para que sus estudiantes planteen problemas y busquen soluciones para los mismos, mediante la aplicación de proyectos tecnológicos asociados al cuidado del medio ambiente, priorizando siempre el trabajo en equipo y los vínculos.

Paula Savio (35 años) Mendoza: Lleva a cabo diversos proyectos con un impacto social con el objetivo de potenciar el aprendizaje de sus alumnos, así como fomentar la participación de sus familias. A través de la implementación de un enfoque lúdico, logra que sus estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje

Viviana Marcela Patricia Yommi (56 años) Misiones: Se dedica a la educación especial de alumnos con diversas discapacidades y lleva a cabo varios proyectos destinados a que cada uno pueda descubrir sus potencialidades. Entre estos, se destaca la inserción laboral de sus estudiantes en establecimientos turísticos y comerciales de Puerto Iguazú.

La gran final

En la próxima etapa, el Gran Jurado integrado por trece referentes del ámbito académico, científico y de ONGs de educación, elegirá entre los seis finalistas al Docente Inspirador del Año y a las dos menciones especiales, que se darán a conocer durante la ceremonia de premiación. La misma se transmitirá a finales de noviembre en un programa especial.

Además del reconocimiento del público, el Docente Inspirador recibirá $3.000.000 en premios y las dos menciones especiales, $1.000.000 cada una.

Las novedades del Premio Docentes que Inspiran se pueden seguir a través de la página web www.docentesqueinspiran.com.ar, desde Facebook en Docentes Que Inspiran y por Instagram en @docentesqueinspiran.