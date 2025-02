El pueblo neuquino donde viven 600 personas que no quieren asfalto, luz ni políticos

"No dependemos de nadie sino de los propios vecinos, es un lugar que no tiene Municipalidad, no tiene servicios de ningún tipo, no tiene un orden político, está hecho entre vecinos que fueron comprando sus tierras en forma autónoma e independiente. Es una aldea, pero va pasando el tiempo y se está formando un pueblo", reconoció Paulo Poggi, vecino del lugar.

El pueblo forma parte del departamento Lácar, en la provincia del Neuquén, "escondido" a unos 14 kilómetros adentro de la ruta de los Siete Lagos.

"No somos ni comisión de fomento, sino una aldea que no tiene a nadie constatando qué pasa y qué no, es algo totalmente distinto al resto del país, es un lugar que se creó de forma autónoma sin funcionarios públicos, es muy raro", reconoció el vecino en diálogo con LU5.

La localidad más cercana es San Martín de los Andes. Sus calles son de tierra, no pagan tributos locales, solo impuestos provinciales, aunque aseguran que los montos son como si fuera ejido urbano. "Pero no lo es, porque no tenemos ningún tipo de servicios", advirtió.

Un destino turístico autosustentable

En este contexto, explicó que hace unos días comenzaron a circular videos en las redes sociales, donde se podía ver a funcionarios anunciando la llegada del asfalto y la energía eléctrica a Villa Meliquina. Aunque el hombre no hizo mención explícita, el pasado 4 de febrero se conocieron las ofertas para ejecutar la obra de asfalto de la ruta, en el camino de acceso desde los Siete Lagos, tal como había anunciado en enero pasado el gobernador Rolando Figueroa.

"Nosotros vemos un show mediático y político, en un lugar donde la gente no lo está pidiendo, la gente lo ve desde el lado de la organización, se politiza el tema del asfalto pero nosotros queremos saber qué viene primero, porque por ejemplo Meliquina no tiene recolección de residuos, cada vecino junta la basura propia, la que encuentra tirada, como eso hay un montón de detalles", indicó.

Poggi relató que los vecinos cuentan con casi todo lo esencial para vivir. Aunque no se niegan a la posibilidad de mejorar algunas condiciones, aclaran que deben hacerse de manera planificada.

"El agua se toma de arroyo o pozos, la problemática que se plantea es que vienen los políticos escondidos a hacer videos publicitarios con los anuncios que van a hacer y se van. Es muy raro, aparecen políticos escondidos, hacen medida de anuncios y los vecinos ni enterados, no sabemos en base a qué hacen estas cosas", precisó.

"Me imagino tendrán un estudio de impacto porque si lega el asfalto va a llegar más gente, nos preguntamos por ejemplo como van a sacar la basura de acá".

Meliquina vive del turismo, es un pueblo que termina siendo destino turístico donde la gente se acerca a disfrutar de la naturaleza en esta aldea autosustentable. Es un loteo del año 1974 que quedó abandonado, la gente fue comprando sus terrenos, las casas son libres y no hay cercos.

Con el paso del tiempo fueron mejorando las condiciones, sumaron paneles solares y cuenta con electricidad en sus viviendas. "La nuestra no se corta y anda mejor que la de servicios públicos", afirmó.

El vecino cuestionó la forma en que los funcionarios anunciaron las obras que se pretenden concretar en Villa Meliquina. "No sé cómo son las prioridades, porque si ponés asfalto y no tenés servicio, no tiene sentido. Quieren traer turismo y no tienen quién se lleve la basura, no hay baños públicos. Si multiplicás todos los hechos que ocurren cuando llevás gente a un lugar sin control, se reproduce el incendio, la mugre, los robos", dijo.

Poggi aseguró que el crecimiento del lugar fue orgánico y se fueron organizando de a poco. "Es una comunidad en la que hasta hace muy poco había 150 personas y después de la pandemia hubo crecimiento y hoy hay 600 personas, se cuadriplicó la gente y sin servicios", aseguró.

Y contó que, por ejemplo, el arroyo está saturado de mangueras de los vecinos que sacan agua de ahí, y la gente pide una solución a eso. La llegada del asfalto cortaría las mangueras que le dan agua a la mitad del poblado. "Una planta potabilizadora cuesta mucho menos que el asfalto, además no hay cloacas, ni gas, quieren que multipliquen la cantidad de gente sin prever todo esto", cuestionó.

Licitación para la obra de asfalto

El pasado 4 de febrero, diez empresas presentaron sus propuestas para pavimentar la ruta provincial N° 63, en el tramo de 19 kilómetros que va desde el empalme con la ruta nacional Nº 40 hasta Villa Meliquina. El acto de apertura de sobres se realizó en la sede del municipio de San Martín de los Andes y lo presidió el gobernador Rolando Figueroa.

Figueroa celebró la gran cantidad de oferentes y remarcó que “nunca se veía este interés por realizar diferentes obras. Muchas veces quedaban licitaciones desiertas”. Indicó que la construcción de rutas para el turismo forma parte también de “pensar el Neuquén post Vaca Muerta”, pero para eso es necesario generar “inversiones que generen desarrollo".

Figueroa explicó que tanto la obra de la ruta hacia Meliquina, como la ruta que une Andacollo y Huinganco, presentaban “un inconveniente para trabajar y para mantener” esos caminos porque “existe tanto tránsito que no se puede casi mantener porque se va haciendo serrucho permanentemente”.