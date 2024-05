El renunciamiento y la última despedida pública de Guillermo Pereyra

El ex líder sindical fue aplaudido con un salón lleno, no sólo de petroleros, sino también de seguidores y militantes partidarios, que habían sido convocados a la asamblea de renunciamiento a los cargos de la mutual por el delicado estado de salud. Se lo vio con el semblante recto y con barbijo, saludando entre la multitud, que se sacaba fotos.

"La necesidad de encarar una recuperación que me permita volver a tomar funciones en la organización que conduce el compañero Marcelo Rucci, me ponen en situación de dar un paso al costado y permitir que las tres entidades que dependen de nuestro sindicato puedan funcionar con normalidad”, había dicho el líder sindical de 83 años, con entereza pero visiblemente desmerojado.

Debido al complicado cuadro de salud, Pereyra se vio obligado a dejar los cargos que ocupaba como conductor de la mutual petrolera, Ospepri, Meopp y Meopp ART Mutual, una decisión que fue anunciada por el mismo ante una asamblea de trabajadores petroleros.

Voy a seguir la línea que me marcó Guillermo y siento que no voy a fallar, que no tengo margen de error, Guillermo fue el hombre que me forjó y tuve que transitar un camino largo para estar acá - Marcelo Rucci

Es día empezaba a despedirse de la vida institucional y política, pero también de su compañero Marcelo Rucci, quien ahora tomará las riendas de manera definitiva en el sindicato y la mutual quien tuvo hace unas semanas unas palabras de reconocimiento hacia Pereyra.

Guillermo Pereyra y la lealtad con Marcelo Rucci

Rucci habló de "lealtad del corazón" como amigo en las buenas y en las malas y agradeció haber sido el sucesor, luego de muchos años de haber sido una de las personas de máxima confianza de Pereyra.

“Para que uno sea leal con una persona, tiene que ser recíproco. Guillermo ha sido un hombre totalmente leal con nosotros y en lo personal me toca acompañarlo durante tantos años, cuando me toca asumir, veníamos de una pandemia, de una adenda y Guillermo me dijo, lo único que te pido es que luches por la gente, porque la gente ha pasado momentos difíciles”.

Y acotó: "Voy a seguir la línea que me marcó Guillermo y siento que no voy a fallar, que no tengo margen de error, Guillermo fue el hombre que me forjó y tuve que transitar un camino largo para estar acá”.

“Porque la lealtad se muestra en las buenas y en las malas no cada vez que te aplauden. Aprendió mucho pero la lealtad que tuve con Guillermo nació en el corazón siempre”, concluyó Rucci.