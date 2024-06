El sorpresivo cierre de famoso bar cipoleño y el futuro de esa esquina

AS-Cipolletti-Confiteria ''Liverpool''(Cierre) (1).JPG La imagen del local "pelado" contrasta con lo que supo ser un bar muy visitado. Antonio Spagnuolo

Pues bien, lo primero que hay que señalar es que según la información que manejamos en el lugar ya no funcionará un café sino que de ahora en más “la idea es hacer varios locales, uno de ellos quedará para la cocina del hotel lindero y el resto se alquilará”, contó una fuente a LM Cipolletti.

En ese sentido, la otra gran inquietud era saber si el bar propiamente dicho se traslada a otra parte, si los dueños continuarán con el proyecto gastronómico.

Si bien aún restan detalles por pulir, “lo más probable es que abramos un bodegón en la Fernández Oro, ya lo comunicaremos”, deslizaron allegados a Liverpool a este medio.

AS-Cipolletti-Confiteria ''Liverpool''(Cierre) (7).JPG Liverpool cerró pero el emprendimiento continuará en otro formato en otro local. Antonio Spagnuolo

En principio, no se llegó a un entendimiento económico a la hora de renovar el contrato del alquiler y por ello cada cuál tomó por caminos diferentes.

Queda la nostalgia y el recuerdo de un lugar donde los cipoleños vivieron momentos inolvidables. Cerró el recinto de los platos abundantes, el de los show musicales en vivo, las cervezas artesanales, los tostados, la música funcional, las rabas, el glamour.

“Ay no me digas que cerró. Una pena, la verdad que era un muy lindo lugar”, aseguró con melancolía una señora que por allí pasaba esta tarde. Liverpool bajó sus persianas y no pasó inadvertido.

El inolvidable gesto del dueño de Liverpool Bar

Cuántas veces habrán pasado por la vereda esos chicos y se habrán quedado con enormes ganas de entrar a tomar algo como esa gente a la que veían del otro lado del vidrio con sana envidia.

Finalmente, varios niños de barrios humildes de nuestra ciudad se dieron el gusto de conocer por dentro una confitería top y merendar allí, a partir de una admirable iniciativa del propietario del conocido recinto gastronómico.

Fue justamente en Liverpool en septiembre del año pasado, donde haciendo gala de una elogiable sensibilidad social "convocamos a los nenes de las escuelas que no tienen la posibilidad de asistir a tomarse algo rico y calentito. Comenzamos con 50 chicos chocolate de la escuela 248 y así vamos a seguir de acá adelante", comentó entonces uno de los responsables del lugar a LMCipolletti.

El solidario hombre avisó que "Amo a estos niños, la felicidad de ellos no tiene precio, no hay plata en el mundo que pueda generarme la misma satisfacción".

"Mi sueño es insertarlos en la otra parte del estrato social, la mayoría proviene de zonas carenciadas y no lo pueden hacer por sus medios", agregó el comerciante, mientras de fondo se oía el bullicio propio de los pequeños, que estaban "muy alegres y sorprendidos".

Por último aclaro que "los invito así cumplen este pequeño sueño". Un gesto muy grande por los chicos.