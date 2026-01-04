El transporte escolar se podrá solicitar de manera digital en 2026

Se implementarán declaraciones juradas virtuales para agilizar los trámites, mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos del Estado.

La subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, del ministerio de Educación, en articulación con el Consejo Provincial de Educación (CPE) y su coordinación de Distritos Educativos, digitalizará a partir de este año 2026 las postulaciones para acceder al transporte escolar de estudiantes en toda la provincia.

Las familias podrán completar la inscripción mediante una declaración jurada digital disponible en el Portal Único. Esta herramienta permitirá contar con información precisa sobre la cantidad de estudiantes que requieren el servicio, su ubicación y los establecimientos educativos a los que asisten.

El nuevo sistema incorpora validaciones automáticas que permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, y garantizar que el beneficio alcance a quienes efectivamente lo necesitan. Asimismo, contribuirá a una gestión más eficiente y transparente del transporte escolar en toda la provincia.

Acompañarán la realización del trámite digital

Para acompañar la implementación, los distritos educativos brindarán asistencia territorial en todas las regiones, incluyendo las localidades más alejadas, con el fin de asegurar el acceso al sistema y acompañar a las familias que presenten dificultades para realizar el trámite digital.

Desde la cartera educativa se informó que la licitación del transporte escolar, correspondiente al ciclo lectivo 2026, se inicia con la información actualmente disponible en los formularios en formato papel. Habilitado el sistema digital, los tutores deberán realizar nuevamente la inscripción a través del Portal Único, en el marco del procedimiento instrumentado.

Esta acción forma parte del proceso de modernización del Estado provincial y de fortalecimiento de las políticas de transformación digital impulsadas por el ministerio de Educación.

Extienden la inscripción a Becas Gregorio Álvarez

El plazo de reinscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez, que se encuentra en marcha desde el 15 de diciembre, se extendió hasta el viernes 9 de enero de 2026.

Según informó el equipo a cargo del programa, que depende de la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, la instancia de registro alcanza a quienes cuentan actualmente con este aporte.

Explicaron, además, que la carga de documentación se hace por medio de la página www.becas.neuquen.gov.ar; en las sedes de municipalidades y comisiones de fomento de toda la provincia donde referentes del programa asisten a las y los interesados; y en territorio para realizar el acompañamiento a becarias y becarios de comunidades mapuche.

En el caso de Neuquén capital, el trámite se realiza en la sede del ministerio de Educación, ubicado en Nordenstrom 265, de 8 a 15.

La continuidad en el acceso al estipendio está sujeta al cumplimiento de los requisitos académicos, y del tope de ingresos: para grupo familiar de hasta dos estudiantes, salario mínimo, vital y móvil de hasta cuatro veces y media -1.450.000 pesos-; y de hasta seis veces ese monto para familias de tres o más estudiantes -1.950.000 pesos-.

Durante 2025, casi 19 mil estudiantes de todos los niveles educativos fueron alcanzados por el programa, y de ellos más de 16 mil corresponden a los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario.