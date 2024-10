El TSJ devolverá los días descontados y los judiciales se mantendrán sin paros

También se llegó a un acuerdo sobre la devolución de los descuentos realizados a los haberes de los trabajadores como consecuencia de los paros llevados adelante para presionar al Tribunal para abrir la negociación que finalmente está en marcha, bajo la condición de que no haya nuevas medidas de fuerza y que se regularicen los servicios afectados por las realizadas con anterioridad.

El TSJ y el Sejun se volverán a reunir

El Tribunal Superior de Justicia fijó el 31 de octubre para la próxima reunión en la que se trabajará en la reanudación y continuidad de la Mesa Paritaria de Negociación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Asimismo, las partes acordaron mantener la Mesa Técnica de diálogo para continuar con los concursos pendientes, la cobertura de vacantes y el análisis de mejoras en distintas dependencias.

Sejun se reunió con autoridades del TSJ

Por el Poder Judicial participaron, además, la Administradora General, Karina Reina, la Secretaria de Superintendencia, Claudia Valero, y el Director de Gestión Humana, Ramiro Flores. Por el SEJUN, Claudio Salazar, Gisella Bertone y Luciana Torti.

La jueza Gennari saludó la actuación del gremio para despejar el camino a una negociación cara a cara, puesto que la presidenta del TSJ mantuvo hasta el final la postura de no ir a ninguna reunión con el gremio mientras estuviese vigente una medida de fuerza.

"No negocio con medidas de fuerza, o sea, es como arrancar a negociar con la voluntad forzada o viciada, como dicen los abogados, no me parece lo correcto. Por eso, creo que esto el gremio actuó muy bien: hizo una asamblea rápidamente y aprobó levantar las medidas, que era la condición que le habíamos puesto desde el Tribunal", dijo la jefa del máximo tribunal de Justicia de la provincia en una entrevista radial.

"El pedido del encuentro lo hizo el sindicato y el Tribunal accedió bajo ciertas condiciones", advirtió Genneri sobre la generación de la instancia de dialogo que provocó el levantamiento de los paros que afectaron a la actividad judicial las últimas semanas con la extensión de un conflicto por condiciones laborales.

Buena sintonía

La magistrada dijo que la comenzó con buena sintonía la negociación con el Sejun. Explicó cada uno expuso su postura y hubo un acercamiento entre las partes, con una actitud "flexible" del sindicato como del Tribunal, resumió Gennari.

Soledad Gennari

La jueza dio más detalles del encuentro con los sindicalistas luego del despliegue de un plan de lucha con impacto en la actividad judicial. "Lo primero que aclaré es que yo no me tomaba nada de manera personal, sino que lo único que quería era salir de este conflicto y de esta traba para la gente que está esperando una respuesta judicial", sostuvo.

"Imagínense que en esta época del año se resuelven pedidos de comunicación parental donde por ahí un papá o una mamá está pidiendo los permisos para las vacaciones o los alimentos", expuso la magistrada que conduce el TSJ.