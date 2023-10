El video con el que Sergio Massa busca captar el voto de los neuquinos

Pablo Todero con Sergio Tomás Massa.mp4

Acompañado por Agustín Rossi, el próximo domingo Massa se medirá en las urnas con Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) el polémico economista que promete dolarizar y que en la semana pasada incentivó una corrida cambiaria al aconsejarle a la ciudadanía que no renueve plazos fijos y que no se quede con pesos dado que "no valen ni excremento".

Massa, en la recta final de una elección reñida

En sus últimas intervenciones mediáticas Massa buscó hacer hincapié en el proyecto de país que implica su propuesta "de unidad nacional" frente a otras que buscan terminar con el peso argentino.

"El bimonetarismo es dolarización cobarde, siempre la moneda más fuerte se come a la más débil", señaló haciendo referencia a las ideas que impulsan Bullrich u Schiaretti. "En ese sentido es más genuino el planteo que Milei que dice saquemos la bandera argentina del Banco Central, pongamos la bandera de Estados Unidos, terminemos con esta historia", manifestó para luego remarcar: "Es entrega de soberanía, lo plantean con (las islas) Malvinas también. Patricia dijo 'cambiemos las Malvinas por vacunas', Milei dice 'la guerra la perdimos, tienen derecho los kelpers'. Bueno, nosotros decimos que las Malvinas son argentinas", subrayó en un mano a mano con Romina Manguel que se emitió este domingo por Canal 9.

"Son miradas: la de la resignación, la entrega de tu proyecto de país, de las universidades, el sistema de salud y educación o la convicción de querer mejor seguridad, mejor educación, mejor salud; de querer que los chicos en vez de ir a la escuela con un arma en la mochila como plantean con la libre venta de armas, vayan con una notebook", remarcó haciendo referencia a una de las propuestas más polémicas de Milei.

massa.jpg

"Este no es un país de mierda como dicen algunos. Cuando dicen que van a eliminar la presencia del Estado, no eliminan el Estado, eliminan los beneficios del Estado a los laburantes, a los jubilados, la inversión", subrayó.

Por otro lado, en su paso por Almorzando con Mirtha Legrand, el candidato de Unión por la Patria subrayó: "El 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno. Voy a tener libertad de determinación y autonomía en mi espalda. Hay un montón de ministros de este gobierno que no serían parte de lo que se viene", aclaró y puntualizó que Roberto Lavagna "va a estar". "Desde el 10 de diciembre él va a tener mucho que ver", adelantó.

En la mesa de Mirtha, Massa hizo una autocrítica y tras analizar el voto a Milei como el emergente del enojo y la frustración de mucha gente que, incluso, nos votó a nosotros en 2019 y está decepcionada", pidió perdón "por los errores de (Martín) Guzmán y (Matías) Kulfas" . Al mismo tiempo, se diferenció de ellos al resaltar que él en ese momento era presidente de la cámara de Diputados y no tenía un puesto en el Poder Ejecutivo. "Así y todo tenía fuertes discusiones", aseguró.

Para cerrar, Massa afirmó: "a la urna no hay que ir con odio ni con bronca. Hay que elegir con esperanza. Apelo a convencer y nos está yendo bien con eso durante los últimos días".