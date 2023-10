El video que muestra el contradictorio voto a Milei en Cutral Co y Plaza Huincul

En esta ocasión Cristóbal Zanelli desembarcó en la Comarca Petrolera para preguntarle a los vecinos si conocían la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul. Todos los entrevistados contestaron afirmativamente y al ser indagados, expusieron los motivos de las icónicas protestas que tuvieron lugar en 1996 y 1997 tras la aplicación de las políticas económicas liberales por el entonces presidente Carlos Menem en el marco del Consenso de Washington.

"No había trabajo", "Creo que fue por la privatización de YPF", "Cuando cerraron YPF creo que fue", "Privatización de YPF y todo eso", "Empezó a haber muchísima desocupación en la ciudad, la falta de empleo hizo que el pueblo se levantara y saliera a reclamar por sus derechos", "Se quedaron sin trabajos mis padres, mis hermanos", "Hubo un movimiento social muy grande en Cutral Co que dejó una marca a nivel mundial", fueron algunas de las respuestas que manifestaron los encuestados en el audiovisual, donde además se ven imágenes de archivo de los piquetes en las rutas y los manifestantes diciendo "nos estamos cagando de hambre acá".

La pregunta "¿conocés a alguien que haya estado en esa manifestación" reveló la familiaridad y la cercanía de los vecinos con el acontecimiento. "Si, mi suegro", "Mis abuelos", "Mi abuelo", Mi mamá", "Mi mamá cuando estaba embaraza de mí fue parte de la pueblada", "Yo, llegamos a un estado donde todos nos juntamos", contestaron los entrevistados que ante la pregunta sobre quién privatizó YPF y quién tiene la misma propuesta ahora no dudaron en decir "Menem" y "Milei", respectivamente.

INDISCIPLINADXS - Privatizaciones.mp4

El dato curioso es que a la hora de opinar todos los encuestados se mostraron en contra de la privatización. "Volveríamos a lo mismo", Tuvimos una experiencia fea y no queremos que vuelva a pasar", "No me gustaría vivir lo que vivieron mis familiares años atrás", argumentaron algunos.

El remate del video se da cuando buena parte de quienes recordaron la desocupación y las puebladas que incidieron en su historia familiar, contaron que en las PASO no votaron o que habían votado en blanco o a Milei, aún mostrándose contrarios a una de sus principales propuestas de campaña: la privatización de las empresas estatales y hasta de las calles.

"Sabiendo que va a volver a privatizar YPF, ¿lo volverías a votas?", le pregunta el entrevistador al joven simpatizante del líder libertario. "Hay que pensarlo dos veces a eso primero", le responde.

"Si este tipo de políticas dejaron sin trabajo a tantas personas, ¿por qué funcionarían ahora?", se pregunta Zanelli en el cierre del audiovisual que se viralizó en distintas redes sociales.

Plaza Huincul.jpg

Durante el proceso de privatización de las empresas estatales en la década del 90', más de 5 mil familias de Cutral Co y Plaza Huincul que dependían de esa fuente laboral terminaron despedidas. La desocupación hizo que los habitantes de la Comarca Petrolera empezaran un movimiento social, que trascendió al país y que después de siete días fue bautizado como “pueblada”.

Tras sorprender en las PASO con un poco más del 30 por ciento de los votos, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei se perfila como uno de los favoritos en los comicios presidenciales del próximo domingo más allá de sus polémicas propuestas como la venta de órganos, la libre portación de armas, las defensa de sus colaboraciones a los kelpers frente al reclamo histórico de las Islas Malvinas por parte de Argentina, además de su proyecto privatizador del cual no queda excluida la educación y la salud, además del plan dolarización del cual ya dio muestras al aconsejar públicamente que se abandonen los plazos fijos porque la moneda nacional "no vale ni excremento", desatando una corrida cambiaria que llevó el dólar a pasar la barrera de los mil pesos.