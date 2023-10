Javier Milei es el político que más "filoso" declara. Amparado en su postura de no ser parte de la casta, se permite exacerbaciones mediáticas que lo ponen en el foco y, más allá de recibir críticas, reiteran un discurso fuerte que cala hondo en una sociedad enojada. Así lo hizo luego del debate presidencial , donde criticó al peso argentino y aseguró que "no vale ni excremento".

Allí fue cuando aseguró que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Con esta declaración, Milei continúa polemizando respecto a la moneda nacional pero sobre todo al dólar. Vale recordar que apenas días atrás, en una reunión paralela al Coloquio IDEA (en la que compartió mesa con varios empresarios de alto calibre), el candidato de La Libertad Avanza indicó que "mientras más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar".

Aquella frase generó una marcada polémica, porque al candidato libertario lo cruzaron desde todos los frentes, asegurando que de la misma forma que aspira a llegar a la presidencia, agita una inestabilidad cambiaria que perjudica al resto del país.

Más polémicas de Javier Milei

El candidato de La Libertad Avanza charló con Eduardo Feinmann al aire de Mitre, y largó varios títulos "picantes". Uno de los primeros fue cuando, en referencia al debate presidencial, aseguró que "estuve muy cómodo y me sentí muy bien. Fue un baile morboso... Me sorprende la precariedad de los otros candidatos".

Javier Milei.jpg Llamó la atención que la mamá de Javier Milei integrara la comitiva que acompañó al libertario al debate presencial.

También aseguró que la demanda realizada por Patricia Bullrich podría darse vuelta: "Lo bueno de que me haya demandado es que va a tener que ir a responder a la Justicia lo que hizo en la década de los 70′. Patricia Bullrich tiene las manos manchadas de sangre".

Respecto a la "alianza" con Barrionuevo, Milei aseguró que "todos los que quieran hacer una nueva Argentina son los aliados". Además, aseguró que "se van terminar todos los intermediarios de los planes sociales y se van a hacer para que la gente reciba de manera directa la plata".

Remarcó la idea de dolarización y aseguró que para ello "no se necesitan 60 mil millones de dólares", confirmando que está en constante diálogo con fondos de inversiones de alto riesgo. "Antes teníamos que ir nosotros a buscar inversores con nuestras cinco propuestas. Nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central, lo cual se hace operativamente dolarizando pero después la gente va a elegir la moneda que quiera", marcó. También apuntó que para la versión "básica" de la dolarización podría conseguir los fondos mucho más rápido.

Su postura ante un eventual balotaje con Sergio Massa

Al ser consultado por Sergio Massa, lo definió como "un panqueque" y desmintió las versiones que aseguraban que había algún tipo de alianza, como también señalaron Bullrich y Macri en su momento.

Feinmann le preguntó también ante la posibilidad de un eventual balotaje, y remarcó las versiones que hablan de una posible "baja" de Milei. Ante esa postura, el líder libertario se mostró exaltado.

"¿Cómo? No, voy y se lo gano. ¿Cómo voy a bajarme? Si entro primero, además. ¿De qué me habla, Feinmann. Soy Milei", aseguró; al tiempo que marcó que "yo no quiero perder a nada. Soy Bilardista hasta la médula. Ganar no es importante, es lo único que importa. Dentro de las reglas de juego".