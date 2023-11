El Vikingo del oeste neuquino lanzó tatuajes solidarios de las Islas Malvinas

vikingo.jpg

“La gente que me ve piensa que desayuno whisky, que me drogo, que vendo y no sé qué cosas más. Pero soy como un osito de peluche”, había afirmado a fines del 2021, en diálogo con LMNeuquén, antes de hablar del proyecto solidario que había arrancado una década atrás para ayudar diariamente a 150 familias que asisten a comedor Corazón de Niño.

El primer antecedente de la propuesta tuvo lugar en el año 2011 cuando alimentaba a los perros de la calle. “Hacíamos tatuajes y les aclaramos que una parte de lo que pagaban iba a ir a los perros”, contó.

La iniciativa fue bien vista por Nadia, una mujer que estaba a cargo de la cocina y la organización del comedor del barrio Gregorio Álvarez . Tras una reunión para hablar de la áspera realidad que vivían los vecinos del lugar y "los chicos que no tenían nada para comer”, decidieron aliarse para dar batalla.

viking.jpg

Con ese objetivo impulsaron numerosas actividades solidarias, entre ellas la fórmula más efectiva y convocante: aceptar alimentos y un monto accesible de dinero por un grabado en la piel.

El compromiso social de Vikingo ha venido teniendo un efecto contagioso entre sus vecinos, quienes también se comprometieron en diferentes campañas u ofrecieron su ayuda al comedor en forma espontánea para arreglar -por ejemplo- problemas de calefacción, entre otras cuestiones.