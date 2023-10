Elecciones 2023: arranca una semana tensa y de mucha incertidumbre

En medio de una crisis económica y social como hace tiempo no se veía, los próximos siete días estarán caracterizados por la incertidumbre sobre el futuro que tendrá el país a partir del próximo 10 de diciembre, pero también sobre la volatilidad económica horas después de que terminen los comicios.

En la calle, en las oficinas, en los comercios y los hogares no se habla de otra cosa que de la crisis, de lo que se espera de cualquiera de los que ganen las elecciones en primera o en segunda vuelta y, por supuesto, del comportamiento del dólar y la evolución de la inflación, dos viejos y conocidos fantasmas que tienen a maltraer a la población desde hace décadas.

En la opinión pública hay posiciones muy diversas que habitualmente se reflejan en las redes sociales o en las breves entrevistas a los ciudadanos que se hacen en los medios de comunicación. Hay quienes aseguran que el país no tiene futuro si no hay un acuerdo o consenso político de las principales fuerzas, hay pesimistas que ya no creen en nada ni nadie y también están los optimistas que esperan que, de una vez por todas, aparezcan dirigentes maduros que puedan encauzar una economía que derrumba de a poco todos los días y que castiga a toda la población, pero con más crueldad a los más pobres.

Dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra “Incertidumbre”: Falta de certeza, que ocasiona duda o indecisión en las cosas. Aunque en la argentina esa falta de claridad sobre el futuro inmediato, parece mucho más grave.