Elogios y chicanas de los concejales tras el discurso de Mariano Gaido

Santiago Galíndez, concejal del MPN, destacó la postura del intendente de usar el superávit para concretar obras públicas para los neuquinos, a pesar de que debía hacerlas el gobierno nacional.

Acompañado de su hijo Antonino, comentó que "en la ciudad de Neuquén el 84% de los habitantes pagan sus impuestos", y dijo que eso demuestra que la ciudadanía "confía" en esta administración.

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (30).JPG Santiago Galíndez, concejal del MPN.

"Confía que todos los impuestos automáticamente se vuelcan en un sistema de transporte público que es de excelencia, en un sistema de recolección de residuos que también es de excelencia", aseguró el concejal, quien además dijo que espera poder colaborar en que el Concejo Deliberante dé todas las herramientas necesarias para que esta gestión siga sosteniendo el superávit y que siga haciendo obras en los barrios de la ciudad.

Por su parte, Joaquín Eguía, del Bloque Fuerza Libertaria, destacó el anuncio del intendente de reducir tasas municipales y dijo que es algo que ya venían hablando el año pasado con el oficialismo.

También celebró los anuncios de superávit y apuntó a buscar el modo de generar más viviendas para los vecinos. En cuanto a las falencias del discurso, Eguía dijo que a él le gustan "más picantes".

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (32).JPG Joaquín Eguía, del Bloque Fuerza Libertaria. Maria Isabel sanchez

El concejal le criticó a Gaido por no contestarle directamente a la diputada nacional Nadia Márquez. "Ya que ella está tan en contra del Estado, estaría bueno que diga cuánto le pone el Estado Provincial para que mantenga la escuela de su familia, que después cobra la cuota, si esas tierras se las dieron o si son del Estado. Me parece que es una diputada que nos sale 70 millones de pesos por año y presentó dos proyectos, así que nosotros le decimos dipuvaga, porque no labura", aseveró.

Vivir en Disney

La concejala Valeria Todero del Bloque Coalición Cívica – ARI criticó el discurso de Gaido y dijo que como lo planteó parecería que los neuquinos viven en "Disney".

"Como el año pasado fue un discurso que en primera instancia pareciera que en Neuquén todo funciona y todo anda bien. No quiero ser muy dura, pero parece que estamos viviendo en Disney, pero cuando uno anda en la calle y habla con los vecinos siempre hay situaciones para mejorar", advirtió la concejala quien aseguró que "no vivimos en una ciudad excelente".

Captura Valeria Todero.jpg

Priscila Otton Araneda, representante del Bloque MST – FIT Unidad consideró que el discurso del intendente tuvo "demasiados anuncios para la televisión y pocos anuncios para resolver los problemas reales de la gente".

"El intendente los últimos dos discursos que tuvo acá en el recinto se encargó de plantear que uno de los orgullos neuquinos son los lotes sociales y hoy sabemos que hay vecinos que están denunciando legalmente y penalmente a algunos funcionarios porque no se entregaron esos loteos o porque se entregaron sin servicios", advirtió.

Captura Priscila Otton.jpg

Otton Araneda dijo que "es muy importante pensar en los lotes para la gente", pero consideró que es mucho más importante pensar en cómo se resuelven las soluciones habitacionales. "En nuestra ciudad siguen siendo más de 70 mil las personas que necesitan una vivienda y no hay ningún plan de vivienda o de obra pública que las genere, por ejemplo un empleo joven para aquellos que hoy se encuentran desempleados y que puede además resolver al menos una parte de esto que es un flagelo en la ciudad porque enfrenta a las familias que deben pagar esos alquileres con precio de petróleo", concluyó.

Del lado del oficialismo, la concejala por el MPN, Victoria Fernández, destacó del discurso la facilitación de los trámites para los vecinos con el proyecto de eliminación de 45 tasas municipales.

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (27).JPG

"También me pareció muy importante la continuidad de las políticas sociales que a pesar del contexto económico nacional, el estado municipal sigue presente en cuestiones tan importantes como el acompañamiento a la educación, con el boleto estudiantil gratuito, la entrega de kits escolares, y las políticas de servicios", afirmó.

La concejala destacó la "buena administración" que lleva adelante Gaido que permite invertir en obras públicas.