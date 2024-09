Emiliano Gatti insiste en que es inocente y culpa a otra persona que lo visitaba

Resaltó que lo ubicaron a través de su abogado, Joaquín Hertzriken Catena, y que en una reunión que mantuvieron en diciembre último esa persona -de la que no brindó precisiones, pero que conoce hace muchos años, “reconoció su accionar” en un acta que rubricaron.

“La justicia no hizo nada y tiene el nombre. La justicia tiene el nombre y tiene que actuar. No vale de nada gritar al aire algo, si la que resuelve es la justicia. Tienen el nombre, les contamos como fue, tienen el teléfono”, subrayó.

“Cuando recibo el informe de la pericia y me doy cuenta lo que había en mis máquinas y dispositivos, entro a pensar de donde pudo venir todo esto, y claramente entendí que era esta persona”, afirmó.

Admitió que no lograron enfocar en esa línea la estrategia defensiva, pero que no la dejarán de lado.

Gatti dijo que “está claro que no lo pudimos probar, pero vamos a seguir presentando todo lo necesario, para la instancia de impugnación y poder llegar a un mejor resultado”.

Pero, además, como forma de deslindar responsabilidades, aseveró que mucha otra gente concurría a su vivienda, donde secuestraron los dispositivos, como familiares y compañeros de trabajo, y que incluso llevaba los aparatos al canal 10, donde cumplía funciones profesionales. “Había otra gente que los manipulaba porque es parte del trabajo”, aclaró.

El próximo lunes se conocerá la pena

El próximo lunes 16 a las 13 Gatti conocerá el monto de la pena que le impondrán. En la audiencia del juicio de cesura realizada el último lunes, la fiscal en Jefe Graciela Etchegaray solicitó este lunes, 8 años de prisión, mientras que la abogada de la querella, Gabriela Prokopiw pidió 10 años. En tanto que Hertzriken Catena pidió 3 años en suspenso y se declare la inconstitucionalidad del Art. 128. Subsidiariamente, solicito 4 años, el mínimo del castigo previsto para la calificación.

-¿Cómo espera ese momento?

“Estoy preparado todos los días y entregado a lo que sea. Sé que no lo puedo modificar como tampoco pude decir un montón de cosas durante el juicio porque el sistema es injusto para el que está acusado. Porque tu palabra, como sos el acusado no cuenta. Me pasó el último día del juicio que era mi oportunidad de hablar. Yo tenía cinco hojas para hablar, para dar mi opinión. Tampoco refutar todo, sobre los peritos tecnológicos no tengo nada que decir. La aparatología que usan es excelente. Si ellos dicen que estaban ahí esas cosas, estaban ahí”, reconoció.

Pensó en "no existir más"

En cuanto a su vida actual, en Bahía Blanca, donde se mudó con autorización judicial, Gatti dijo “vivo de changas” en diseño gráfico y comercio electrónico, y que cuida un campo.

También manifestó que reciben asistencia psicológica y que en dos oportunidades pensó en suicidarse, “en la posibilidad de no existir más”, pero que sus hermanos lo sostuvieron emocionalmente.

"Fue terrible, yo tenía una vida que no era perfecta, pero que se me desmoronó el mundo".

En otro momento de la entrevista cuestionó la labor de algunos de sus colegas periodistas, incluidos “algunos compañeros”. “Hubo distorsión de la información, como un teléfono descompuesto, hubo afirmaciones sin hablar en potencial, la verdad que fue terrible”, subrayó.

50 videos y 99 víctimas menores

Según la teoría fiscal, Gatti tenía en sus dispositivos "50 vídeos que fueron compartidos y ostentados en grado de tenencia".

Etchegaray enfatizó que sobre ese material "tuvimos oportunidad de ver algunos, ocho horas. Donde niños han sido ultrajados de manera aberrante. Son 99 víctimas distintas, todas menores de 13 años de edad, hay 87 escenas compatibles con abuso sexual infantil, 76 compatibles con nivel tres, del total de las 87 impresionan con gravedad cuatro".