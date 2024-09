Juicio al periodista Emiliano Gatti: fiscalía pidió 8 años de prisión efectiva

Echegaray sostuvo en su relato que "para comenzar no puedo menos que recordar de qué delitos hablamos. El dato más relevante es este fenómeno del contenido obsceno sexual donde se exhiben a menores de edad. Se intenta proteger a menores evitando la criminalización de esta explotación sexual infantil. Cuando uno habla, es de la libertad e integridad sexual de los niños. A veces nos alejamos todos y no tenemos muy presente que las imágenes que tuvieron como protagonistas a niños y niñas y adolescentes de verdad no son montajes, son personas de carne y hueso que sufrieron este tremendo delito".