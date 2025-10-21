Empezaron las obras para pavimentar la zona sur de la ciudad de Neuquén

Consiste en trabajos de pluviales, cloacas y sistema de red de agua. Es previo a la colocación de la carpeta asfáltica sobre la calle Saavedra.

El Plan Orgullo Neuquino, que contempla 3.500 cuadras de asfalto y el desarrollo de 20 avenidas , llegó al sur de la ciudad , donde ya avanzan las obras de pluviales, cloacas y sistema de red de agua, previas a la colocación de la carpeta asfáltica sobre la calle Saavedra. Según se informó oficialmente desde el municipio, en dos meses las iniciativas quedarán inauguradas.

El intendente Mariano Gaido , junto a la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno , recorrieron la zona y destacaron que se trata de una inversión municipal superior a los 4 mil millones de pesos .

“Es una iniciativa que realizamos con fondos neuquinos, con el superávit municipal que se destina a obras que resuelven problemas históricos. Además, esta avenida conectará con el paseo costero , una demanda constante de los vecinos y vecinas”, señaló Gaido.

El jefe comunal explicó que esta obra forma parte del desarrollo de la “ciudad de 15 minutos, que se está consolidando en distintos puntos de Neuquén”, y mencionó otras arterias en ejecución, como Soldi, Eslovenia, Necochea y Crouzeilles.

Además, resaltó que la obra incluye la conexión de agua para 80 familias y la instalación de cloacas. En ese sentido, recordó que ya está licitada la obra de cloacas para el sector Polvorines, donde también comenzará pronto el asfalto.

Gaido anunció que la calle Domene se sumará al plan de pavimentación y que, en total, más de 60 cuadras del sector serán asfaltadas, junto con las avenidas.

“Este era un sector que sufría cada vez que llovía, porque quedaba bajo y sin obras de infraestructura. Primero ejecutamos los pluviales, las obras de impulso y evacuación de agua, las cloacas, y ahora llega el asfalto para todo el barrio. Neuquén es de punta en el país con obras públicas, con sistemas modernos y de calidad”, concluyó Gaido.

Por su parte, Bruno explicó que las obras incluyen un refuerzo de agua para todo el sector, con un importante acueducto, además de las redes de cloacas y pluviales.

“Esta calle cuenta con todos los servicios troncales que necesitaban los barrios Altos del Limay y Valentina Sur”, detalló.

La funcionaria informó que ya finaliza la ejecución de cordones cuneta y que la próxima semana comenzará la pavimentación de la calle Saavedra, para luego continuar por Río Senguer hasta Anaya.

“En la siguiente etapa terminaremos una cuadra antes de Anaya, donde haremos el empalme de la red de agua con los refuerzos realizados. Luego completaremos la boca calle de Senguer y Anaya, dejando finalizadas las troncales Anaya, Río Senguer, Conti, Bosh y Saavedra”, precisó Bruno.

Plan

Desde el municipio, se indicó que el plan de 3.000 cuadras de asfalto “ha avanzado de manera significativa en la recuperación de arterias viales consideradas clave para la circulación de Neuquén capital”.

El enfoque principal del programa, precisaron, se ha centrado en la repavimentación de 240 cuadras de troncales históricas.

Se trata de vías que han cumplido su vida útil, superando en muchos casos las dos décadas de uso intensivo y que, además, han sido objeto de numerosas intervenciones a lo largo del tiempo debido a trabajos de infraestructura de servicios.

La iniciativa es parte del Plan “Orgullo Neuquino” como parte de tareas continuas y permanentes de la administración municipal. Busca no solo mejorar sustancialmente la circulación vehicular en zonas densamente pobladas y de alto tránsito, sino también resolver problemas de deterioro estructural que se habían acumulado, incrementar la seguridad vial para conductores y peatones, y revitalizar diversos sectores de la ciudad capital.