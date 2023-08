Empresarios neuquinos rechazaron el bono de Sergio Massa

El bono de Massa "es una intromisión inaceptable". El presidente de ACIPAN, Daniel González , fue contundente en la descalificación del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa , en línea con los sectores empresariales del país, que salieron a cuestionar la intervención del Estado en la situación salarial del sector privado. Aseguró que los comerciantes locales no puede pagar el bono de Massa.

Además de considerar que el bono de Massa no corresponde, el dirigente de ACIPAN aseveró que esa medida "no es una solución. Y no es una opinión solamente mía o de ACIPAN. Estuve hablando con muchos empresarios y representantes de otras cámaras y nadie está de acuerdo con esto".

El empresario se quejó porque mientras "el gobierno agarra la maquinita de imprimir para hacer frente al impacto en la masa salarial del Estado, los empresarios no tienen de dónde sacar para hacer frente a esta imposición".

González no le escapó al costado político de la confrontación. "No nos olvidemos que tenemos un candidato que también es ministro de Economía, son puestos incompatibles porque vemos que tiene que tomar estas medidas que son una intromisión en la negociación paritaria que tiene los empresarios con sus trabajadores", resaltó.

El titular de ACIPAN consideró que "hacen faltan medidas estructurales para controlar la inflación, no estos parches que no impiden que la inflación llegue a los dos dígitos".

A la vez, aseguró que "hay más responsabilidad por parte de los gremios que por parte del gobierno nacional", debido a que, dijo, los dirigentes sindicales están de acuerdo con circunscribir las actualizaciones salariales a la discusión en paritarias mientras el gobierno sale a dar aumentos por decreto.

"Creo que corresponde que los gremios pidan reabrir paritarias cuando un salto inflacionario atrasa los salarios de sus afiliados, lo que no está bien es la intromisión del Estado", insistió el empresario neuquino.

Crisis de ventas

El presidente de ACIPAN describió un complejo panorama para el comercio de la capital provincial debido a una caída fuerte en las ventas en comparación con las de hace un año. Contó que después del Día del Niño la cámara salió a pedir a las jugueterías de la ciudad los datos de ventas, pero como eran tan malos los dueños no querían darlos.

Estimó González que la contracción real de las ventas para el Día del Niño fue del orden del 30 al 40% frente a las del año pasado. El desempeño a la baja de las ventas conspira contra la disponibilidad de fondos para enfrentar el bono de Massa, se quejó el referente del sector comercial.

El rechazo de la CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa salió a confrontar con la medida salarial dispuesta por el gobierno nacional el domingo. "El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance", advirtió la entidad en un comunicado.

"CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto", agregó.

La entidad usó argumentos parecidos a los esgrimidos por el titular de ACIPAN contra las medidas. "Los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", consignó CAME en su respuesta al anuncio de Massa.

La misiva pública de la entidad concluyó que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".