En 11 fotos, Neuquén Enhebra fue una vidriera del diseño local

Once diseñadores expusieron sus trabajos en el desfile que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se destacó la moda sustentable y circular.

El desfile abarcó desde diseños de autor hasta moda urbana, con propuestas que van desde prendas sin género y oversize hasta colecciones recicladas y todas las tendencias de la primavera verano 2023-2024.

Los once diseñadores que participaron fueron Marianela Tisberger Zuain, Paulina Di Santo, Lorentrue, Paihuen, Salvaje, Jeanstonic, Luz Arpajou, Helga Knaus, Howl, Just be y Nicomil.

Neuquén Enhebra 2023

