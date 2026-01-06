El clima en Neuquén

icon
25° Temp
38% Hum
Neuquén
La Mañana atardecer

En 6 imágenes: así deslumbró un impresionante atardecer en Neuquén

El humo de los incendios de Chubut no opacó la puesta de sol en la capital neuquina. Algunos fueron a la barda para no perdérsela.

En 6 imágenes: así deslumbró un impresionante atardecer en Neuquén
Sebastián Fariña Petersen

Decenas de vecinos se acercaron a la zona de barda para poder apreciar un impresionante atardecer en Neuquén. Mientras un manto de humo, proveniente de los incendios forestales de Chubut, cubrió la ciudad gran parte de la jornada, el rojo intenso de la puesta de sol predominó durante las últimas horas de la tarde de este martes.

Cerca de la Estación Transformadora del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), decenas de vecinos e incluso algunos efectivos que patrullaban ese sector del noroeste de la capital provincial se detuvieron a apreciar la inolvidable puesta de sol. Hicieron una pausa y disfrutaron del "sunset" marcado por un color rojo intenso que daba paso de la tarde a la noche.

SFP Puesta de Sol atardecer con humo de los incendios en Chubut (6)
SFP Puesta de Sol atardecer con humo de los incendios en Chubut (11)
SFP Puesta de Sol atardecer con humo de los incendios en Chubut (13) - copia
SFP Puesta de Sol atardecer con humo de los incendios en Chubut (15)
SFP Puesta de Sol atardecer con humo de los incendios en Chubut (1)

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel