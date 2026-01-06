En 6 imágenes: así deslumbró un impresionante atardecer en Neuquén

El humo de los incendios de Chubut no opacó la puesta de sol en la capital neuquina. Algunos fueron a la barda para no perdérsela.

Decenas de vecinos se acercaron a la zona de barda para poder apreciar un impresionante atardecer en Neuquén . Mientras un manto de humo, proveniente de los incendios forestales de Chubut, cubrió la ciudad gran parte de la jornada, el rojo intenso de la puesta de sol predominó durante las últimas horas de la tarde de este martes.

Cerca de la Estación Transformadora del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), decenas de vecinos e incluso algunos efectivos que patrullaban ese sector del noroeste de la capital provincial se detuvieron a apreciar la inolvidable puesta de sol. Hicieron una pausa y disfrutaron del "sunset" marcado por un color rojo intenso que daba paso de la tarde a la noche.