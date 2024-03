En Cipolletti se aprobó la tasa vial para los combustibles

También hubo vecinos en la sesión del Concejo. El bloque de la oposición planteó que el proyecto fuese a comisión para darle una discusión más profunda, pero el oficialismo rechazó la moción. Los vecinos se manifestaron con aplausos y gritos. Entre los cuestionamientos, manifestaron la calidad del servicio, tema del que en el Municipio no se habla.

Reclamo tasa de combustibles en Cipolletti.mp4

Los aumentos de tarifas llegan sin exigencias a la empresa, al igual que la tasa especial del 4,5% a la carga de combustibles. "Vamos a financiar con una tasa un servicio que no existe, no hay servicio de colectivos" en Cipolletti se quejó una vecina en alusión a las constantes quejas de los usuarios, que no tienen respuesta oficial.

El proyecto para volver a licitar el servicio, por ahora, no tuvo impulso concreto. El contrato con Pehuenche lleva años vencidos y el Municipio lo extendió en forma verbal. Se argumenta que en las condiciones actuales un proceso de licitación podría quedar desierto y la ciudad, sin colectivos.

La tasa se aprobó por voto doble de la presidenta del Concejo, Karina Álvarez, ya que hubo inicialmente tres votos a favor, del oficialismo; y tres en contra, de la oposición.

Respuesta a la quita de subsidios a Pehuenche

Desde el Ejecutivo local, que presentó el proyecto, se aseguró que "se busca con este tributo evitar el impacto directo en la tarifa de colectivos de la quita de subsidios nacionales y los mayores costos del servicio".

En lo que va del año hubo una suba de boleto por mes. Y según afirman en el Ejecutivo, no se cubrió el impacto de la quita de subsidios del gobierno nacional. Tampoco se llegó a cubrir el mismo porcentaje del costo operativo con los incrementos en los aportes que realizan Provincia y Municipio.

En ese contexto, Buteler decidió replicar en el corto plazo la tasa que impulsó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido. La aplicación de la tasa en Neuquén fue cuestionada, especialmente, por los dueños de estaciones de servicios, porque generaba una disparidad de precios con Cipolletti y otras ciudades.

El servicio de transporte de Pehuenche es duramente cuestionado por los usuarios por demoras, escasez de frecuencias y roturas habituales de las unidades. El boleto, que cuesta $850 pesos, es uno de los cinco más caros de todo el país según un relevamiento de las empresas de transporte. Bariloche y Roca son otras ciudades en el top 5 de pasajes más costosos.