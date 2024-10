En un finde caluroso, la Muni secuestró 12 motos por alcoholemia y ruidos molestos

A ellos se sumaron, además, otros cinco motociclistas que no cumplían con la reglamentación en relación a sus vehículos, ya que habían quitado el caño de escape o los tenían recortados. "Lo que causa mucho malestar son los ruidos molestos con los caños de escape, porque le eliminan el silenciador o terminan eliminando el caño de escape, que está absolutamente prohibido, es una contravención y los vecinos se ven afectados por altos decibeles", señaló a LMNeuquén.

motos secuestro.jpg

Según explicó, con la llegada de los días más calurosos se nota mayor circulación en las áreas gastronómicas y recreativas de la ciudad. Para garantizar la seguridad y la buena convivencia con los que habitan en esa zona, desde la Municipalidad iniciaron una serie de controles de tránsito sorpresivos.

"Por la experiencia previa, vemos que en líneas generales, cuando empiezan los días de calor, se nota mayor circulación en la zona ribereña, en un 60% son motos", dijo Baggio y aclaró que buscan intensificar los controles para desmotivar los hábitos peligrosos o molestos de los motociclistas.

"Vamos a presionar de manera sostenida para generar un cambio de conducta", dijo y aclaró que lo más frecuente, además de los conductores alcoholizados, son aquellos que hacen ruidos molestos con los escapes.

El casco ya está incorporado

Si bien todavía sancionan a algunos motociclistas que no llevan casco o no lo tienen puesto al momento del control, Baggio señaló que el uso de este elemento de protección ya está incorporado. Con algunas ordenanzas, como la que prohíbe cargar nafta a los que no lo usan, o experiencias previas de caídas o golpes, el casco ya se volvió habitual entre los conductores.

Sin embargo, Baggio aclaró que algunos todavía no cumplen con otras medidas de seguridad, como los espejos o las luces, que pueden ser una fuente de peligro en el tránsito urbano. "Las motos son vehículos más pequeños y las luces son importantes para que otros conductores los vean; cuando no tienen espejo, pueden tener la visión limitada o girar el cuerpo para mirar, y así ser más propensos a sufrir un accidente", sostuvo.

Los puntos más críticos

Del mismo modo, indicó que son muchos los motociclistas que hacen ruidos molestos, que conducen a alta velocidad o hacen maniobras tipo willy, incluso sobre veredas o bulevares. Por eso, desde la Municipalidad trabajan en sectores identificados como puntos de encuentro de los fanáticos de las motos.

La zona del río Limay, la Plaza de las Banderas o el barrio Unión de Mayo con algunos de los puntos más frecuentados, por lo que son usuales los controles de la Municipalidad y la Policía, que buscan que los conductores cumplan las reglamentaciones y que realicen pruebas o maniobras de otro tipo solamente en la zona del autódromo.

Controles en Centenario

La Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología llevó a cabo durante la madrugada tres controles simultáneos en el Casco Viejo, sobre las intersecciones Belgrano y Antártida Argentina; Belgrano e Intendente Pons; Marcial Bravo y San Juan Bosco.

centenario control alcoholemia.jpg

Según explicó el director de Tránsito y Transporte, Carlos Torres, trabajaron en coordinación los inspectores municipales junto a Seguridad Vial provincial y policía de la División Tránsito Villa Obrera y la Comisaría Quinta. Además aclaró que "tuvimos un solo caso de alcoholemia positiva y fue de 1,14 gramos por litro de sangre" y agregó que "estos operativos son una manera de garantizar el cumplimiento del 'Alcohol cero' en Centenario".

Como resultado del operativo, se retuvo un vehículo por alcoholemia positiva y dos motos por falta de documentación. Además, se labraron 15 actas contravencionales por falta de documentación reglamentaria.