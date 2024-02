En una ciudad del Alto Valle, el boleto de colectivo rozará los $1000

Actualmente, los pasajes de colectivo en esa ciudad cuestan $300 para las secciones 1, 2 y 3; $330 para la 4 y $350 para la 5.

Puntualmente, en el caso de Roca, en donde el gobierno provincial se comprometió a sostener su aporte, medio locales revelaron que el precio podría haber sido más alto sin este último aporte.

En tanto, si bien desde el gobierno nacional explicaron que aplicarán una ayuda estatal a los usuarios de menores recursos a través de la tarjeta SUBE; el Fondo Compensador del Interior amortiguaba el precio de los pasajes. La quita del aporte nacional fue duramente criticada por el gobierno provincial. Sin embargo, pese a las quejas de todas las provincias, Nación ratificó la medida. La quita de subsidios no impactó en los transportes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En el Alto Valle hay ciudades que aplicaron una tasa a la carga de combustibles para financiar aportes propios al sistema. Así ocurrió en Neuquén y se replicaría en Cipolletti. Sin embargo, el intendente Rodrigo Buteler anticipó que antes de aplicar el impuesto deberá licitarse nuevamente el servicio que actualmente brinda Pehuenche.

KoKo podría suspender servicios en el Alto Valle

A raíz de los recortes en los subsidios al transporte por parte de Nación, desde la empresa KoKo anunciaron la posibilidad de reducir o suspender el servicio en gran parte de la región del Alto Valle a partir del próximo 29 de febrero, en caso de no poder hacerle frente a esta situación.

En este contexto, desde Noticias Diez informaron que los servicios que peligran son los de La Falda, Chichinales, Valle Azul y algunos de los recorridos por Villa Regina y Cipolletti.

Siguiendo esta misma línea, en Allen ya se anticipó que se suspenderá el servicio que conecta las zonas rurales y costeras con el centro de la ciudad.

Ante esta última información, el propio intendente de Allen señaló que ya se llevaron adelante diferentes reuniones en la que participaron vecinos, empresarios del transporte y funcionarios locales, con el objetivo de solucionar el problema.

Como un ejemplo de lo que podría pasar, días atrás, el servicio de esta misma empresa se vio afectado en la localidad de Senillosa. "La empresa tomó la decisión de no sacar los coches porque no recibió el subsidio provincial", dijo Gabriel Ceballos, secretario general de Unión Tranviaria Automotor, y agregó: "Fue una decisión unilateral por parte de la empresa. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación".

Sin embargo, luego de algunos encuentros entre representantes de la empresa y del gobierno de la provincia de Neuquén, se logró restablecer el servicio, aunque se aclaró que la situación seguía siendo compleja, debido a los elevados costos del pasaje y la falta de subsidios por parte del gobierno nacional.