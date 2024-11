Encontraron a Brian: lo paró una chica en la calle y le dijo "amigo, te andan buscando por todos lados"

Anteriormente, en diálogo con LMNeuquén Brisa había explicado que su hermano estaba sin celular, pero le dijo que estaba bien y quedaron en encontrarse el sábado en la estación de Plottier. "Pero no fue y es raro. Somos muy apegados con mi hermano. No me va a decir 'te espero en tal lado' y no va a aparecer nunca", sostuvo.

El vendedor de medias que se hizo famoso

El joven llamado Brian Salvatierra de 28 años que llegó hace dos meses desde Isidro Casanova, en el partido de La Matanza de Buenos Aires se hizo popular a raíz de la desesperada búsqueda que realizó su hermana. El desencadenante fue el desencuentro del sábado en la estación de trenes de Plottier y la incomunicación, por lo cual su hermana quiso radicar una exposición policial en una comisaría. Sin embargo, aseguró que no se la quisieron tomar porque Brian es mayor de edad.

Brisa tenía la premisa de que su hermano, quien se dedicaba a vender medias en la calle, era una "persona desaparecida" y atemorizada, difundió la búsqueda. Consultada sobre qué pensó que le había sucedido el día que iban a encontrarse, Brisa dijo: "Me preocupé, todos en la familia nos preocupamos, imagínate que me dijo te espero acá todo el día".

La gran repercusión de la búsqueda de Brian logró que una chica de Plottier lo reconociera en la calle este miércoles por la tarde. "Me llamó de un teléfono de una chica que justo lo frenó, le dije dónde estaba él, estaba en otro barrio más alejado, entonces le dije que estaba en la Shell de la ruta", contó a LMNeuquén.

brian salvatierra

El reencuentro en Plottier

"Nos abrazamos, me alivié", expresó Brisa con alegría y agregó: "Como no tenía celu ni enterado que todo el mundo lo estaba buscando. No esperábamos esto, yo había venido a verlo a él, y de repente desapareció".

Cuando después de una semana los hermanos se reencontraron, ella dijo que le preguntó cómo estaba y qué estaba haciendo: "No está haciendo nada malo, él se vino acá a viajar, y a conocer, y él estaba bien por suerte, no le pasó nada, porque te imaginás, está en un lugar que no lo conoce nadie, no tiene a nadie".

Sin embargo, la joven, que aún está alquilando en Plottier y pronto se volverá a Buenos Aires, dijo "nosotros tenemos a mi cuñado que sale a vender medias y después vuelve y a él le gustó la onda". Brisa no cree que vuelva a suceder: "Le regalé un celular, vamos a estar comunicados, porque al otro se lo habían robado en el río, él subía a las redes sociales videos".