Encontraron muerto al hombre que era intensamente buscado en Neuquén

Su desaparición

Abel, de 59 años, había salido el pasado miércoles a las 16 de su vivienda en el barrio Santa Catalina de la ciudad de Neuquén. "Estaba atravesando por momentos muy difíciles, en varias ocasiones había dicho que se iba a tirar al río", dijo la mujer.

El mismo miércoles a las 21 recibieron una llamada en la casa para avisarles que no había llegado a trabajar. "Él era cuidador del programa nacional Incluir Salud. Tenía que ingresar a las 19, como no llegó pensaron que podía estar atrasado, pero como las horas pasaban y no llegaba llamaron a la casa de mis papás para preguntar por él", recordó.

Ante esto, la familia se puso en campaña para poder hallarlo, debido a que no se encontraba bien anímicamente y ya había hecho algunos comentarios inquietantes. "Fuimos a poner la denuncia a la Comisaría 19 para pedirles que lo busquen. Nosotros no teníamos manera de hacerlo porque el 8 de febrero a él se le rompió el celular, entonces no había forma de contactarlo", explicó.

A pesar de que ya contaban con la denuncia hecha, continuaron con la búsqueda por su cuenta. "Fuimos a preguntar a un edificio que hay por Obrero Argentino, casi Figueroa, y muy amablemente nos permitieron ver las cámaras de ese día, ahí pudimos verlo pasar a eso de las 16:30 rumbo al sur de la ciudad", contó Elida.

Búsqueda de un hombre

Con esta prueba de la dirección en que caminaba se lo aportaron a la Policía para contribuir su trabajo, sin embargo, la tarea de búsqueda iba a sufrir un importante revés: "En esa esquina de Obrero Argentino y Figueroa hay un domo, pero justo ese día estaba tapado por las ramas, así que no pudo verse si seguía derecho o doblaba".

En tanto, la Policía y la Fiscalía continuaron con sus tareas de búsqueda y lograron conseguir las filmaciones de una cámara de seguridad ubicada en Obrero Argentino y Richieri. Esta captó a Abel caminar en dirección al río.

"Fueron con un perro a intentar rastrearlo, pero el animal no puedo seguir su rastro porque ha habido muchos movimientos de tierra, entonces se pierde su rastro, nos explicaron", señaló la hermana.

Este sábado pidieron las cámaras de seguridad de un complejo de departamentos ubicados en Obrero Argentino y Copahue, pero por protocolo no se las entregaron hasta este lunes. "Se las entregaron directamente a la Fiscalía, ahí nos dijeron que se lo ve llegar y se queda mirando a un lado y al otro como analizando. Después agarra como para Cipolletti", precisó.