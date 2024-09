¡Es hoy! Llega la noche de la pizza y la empanada a Neuquén: mirá los locales adheridos

Cada local establecerá las variedades de pizzas y empanadas bonificadas, como así también si aplica a delivery, takeaway o salón; junto al método de pago, según informaron.

En las ediciones anteriores participaron cerca de 1300 locales que incluyeron más de 2300 ofertas y se extendió por 7 días dado el éxito que tuvieron.

En la página web oficial se puede ver un mapa interactivo con los comercios que se sumaron a la movida y también las propuestas que prepararon.

image.png

La noche de la pizza y la empanada: los locales en Neuquén y alrededores

La mayoría de los negocios gastronómicos que participan están ubicados en la ciudad de Plottier.

En Neuquén solo estará "Lo de Pablo Neuquén" en calle Quilembai 3090. Allí se podrá acceder a comprar 3 x 2 en empanadas. Solo con efectivo y tendrán delivery.

En Plottier, "Lotito's", ubicado en Buenos Aires Norte 299 tendrán un 50% OFF en Pizzas solo en efectivo. Habrá takeaway y también se podrá comer en el salón. En sus redes sociales especificaron que las pizzas que estarán a mitad de precio son la muzzarella, napolitana, especial y super especial. mientras que en las empanadas habrá 3x2 en carne, jamón y queso y pollo.

p22-f01-pizzas.jpg

También estará participando "La Colifata Bar", en la calle Buenos Aires Sur 528 con 3 x 2 en empanadas solo efectivo y se podrá comer en el salón también.

También en Plottier va a participar "Maldini", en la calle Reguero 160, con la promo de 50% OFF en Pizzas, solo con efectivo. Habrá delivery.

Pasando a Centenario, en la calle Ing. Ballester 453, estará "Xxl pizzas" también con 50% OFF en Pizzas, Take Away y salón.

Por otro lado, en Cipolletti estará "CUATRO" en Luis Toschi 519, R8324 con un 50% OFF en Pizzas en efectivo. Tendrá takeaway o salón, pero no delivery.

empanadas.jpg

Por último, en Hysteria, de Gran. Fernández Oro ubicado en Gral. Roca 719, también habrá 50% OFF en Pizzas con efectivo comiendo en el salón.

En la anterior edición fueron 1300 los locales que participaron, por lo que este año creció y se sumaron más. Además hubo más de 2310 promociones y 100 mil visitas al sitio web para conocer los espacios gastronómicos adheridos.