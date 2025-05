Escándalo: intendenta del Alto Valle encontró un micrófono oculto en su despacho

La denuncia por espionaje

Tras encontrar el aparato de escucha, la intendenta de Huergo se presentó primero en la Comisaría del pueblo y, luego, radicó una denuncia penal por escuchas ilegales.

El jueves por la tarde personal policial, de las brigadas de investigaciones y de criminalística trabajaron en el edificio comunal para sacar el elemento detectado y abrir la pesquisa para tratar de identificar el o los responsables del espionaje, según informó el sitio LCR.

Según se detalló el hallazgo fue realizado por una empresa de ciberseguridad que hizo un barrido electrónico, un proceso que se utiliza para detectar dispositivos electrónicos ocultos, como cámaras espía, micrófonos, GPS o cualquier otro tipo de dispositivo que emita señales electrónicas.

silvia penilla huergo (1).jpg Silvia Penilla, intendenta de Ingeniero Huergo, denunció espionaje ilegal.

Los barridos electrónicos se realizan con equipos especializados que pueden identificar señales de radiofrecuencia y otras emisiones electromagnéticas.

La denuncia fue confirmada por fuentes judiciales cuando la fiscalía descentralizada de Villa Regina ordenó un allanamiento para secuestrar el micrófono.

¿Espionaje desde la gestión anterior?

Tras el allanamiento para secuestrar el micrófono, la intendenta Penilla habló públicamente sobre el espionaje. “Siempre sospeché, me preguntaba cómo sabían lo que íbamos hacer. Era algo que se reiteraba, conversaciones de dos personas, algo muy privado e igual terminaba divulgándose. Las sospechas vienen desde que asumí, hasta incluso llegábamos a bromear con que nos estaban escuchando, pero nunca nos hubiésemos imaginado esto”, dijo la jefa comunal.

“No tengo miedo de todo lo que dije, porque no dije nada malo. No sé quién está atrás de esto ni con qué intenciones. Sí estoy convencida que el micrófono venía de antes porque es imposible hacer ese trabajo desde que asumí ya que no falté un día y cuando no estoy la oficina está cerrada”, agregó.

Según se precisó, el micrófono no podía emitir lo que captaba en forma remota. Estaba conectado por un cable a una cámara de seguridad. Quien espiaba a la intendenta podía acceder al audio a través del sistema de monitoreo de la cámara, opción que la mayoría de los servicios de monitoreo por imágenes ofrecen a sus usuarios a través de aplicaciones para el celular o páginas de internet.